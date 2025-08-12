Alfaz del Pi comerá chosco, verdinas y bonito

El concejal de Turismo de Alfaz del Pi, Luis Morant, firmó ayer el libro de honor de los Gastrónomo del Yumay. Además, la entidad avilesina organizará una comida en la localidad alicantina en la que se degustará chosco, verdinas, bonito y Quirós. Al acto asistieron la alcaldesa, Mariví Monteserín, el propietario del Yumay, Justo García, la cronista, Pepa Sanz y el propio Morant –todos en la imagen–.