El Ayuntamiento reparará la pista deportiva de Valdés Salas

La empresa Mevals Proyectos y Construcciones es la adjudicataria de la reparación de la pista deportiva de Valdés Salas, unos trabajos que tendrán un importe de 38.599 euros. El Ayuntamiento pretende arreglar las grietas y descorchado de las gradas para frenar el deterioro de la armadura de hormigón. De la misma manea, está previsto el establecimiento de dos fondos que dispondrán de red de protección con malla textil de mayor altura y un cierre metálico, para evitar que se escapen balones.