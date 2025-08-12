Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)

La localidad de Ferrero, situado junto al Cabo Peñas, en la parroquia de Viodo, prepara una nueva edición del Festival Gastronómico de la Llámpara. El certamen se celebrará durante los próximos días 15 y 16 de agosto, todo está organizado por la asociación de vecinos, presidida por José Otero. La cifras impresionan, durante los días de celebración se pondrán a la venta 500 kilogramos del producto protagonista.

La historia de este festival gastronómico tiene sus orígenes en 1988. Todos los vecinos colaboraron con diferentes labores y el éxito obtenido en esa primera experiencia dio lugar a su repetición. Hubo una época, en la que los organizadores se desplazaban hasta el occidente asturiano para recolectar tantas llámpares como demandaba la afluencia de personas. "Es una visita completa, gastronomía y acantilados imponentes que ver", comentó uno de los visitantes que se acercó al certamen el año pasado desde Gijón. Otros usuarios, llegados de Extremadura, destacaron que "estas fiestas son recomendables por su marcado ambiente festivo sin llegar a tener aglomeraciones de gente".

Siguiendo con la tradición, la asociación de vecinos hará entrega del reconocimiento honorífico "Llamparieg@ del año" al personaje que haya destacado por su contribución al desarrollo en favor del pueblo y sus fiestas.

La programación del festival se iniciará el próximo viernes 15 de agosto a las 13.00 horas con una misa y una procesión. Una vez finalizados los actos religiosos comenzará la sesión vermú que dará paso a la gran llamparada en el campo de la romería. "Grupo Folixa" será el encargado de amenizar la primera noche del certamen, su actuación comenzará a las 20.00 horas.

El día grande del Festival Gastronómico de la Llámpara es el sábado 16 de agosto, una de las jornadas con más festividades en diferentes puntos de la región durante la temporada veraniega. A las 13.00 regresan los actos religiosos con una misa dedicada a los difuntos. La actividad para los más pequeños se concentra entre las 18.00 y las 19.00 horas con hinchables y fiesta de la espuma. A partir de las 20.00 dará comienzo el reparto del bollo preñao y el vino a los socios en la carpa del certamen. "Dúo Marfil" pondrá la música a partir de las 23.00 horas, pero tendrá que hacer un pequeño parón en la verbena a la medianoche para que todos los asistentes disfruten de la tirada de fuegos artificiales, a cargo de Pirotecnia Colunga, que cierra las celebraciones en Ferrero.

Más allá de las comidas planeadas, durante los días de fiesta se pondrán a la venta bocadillos calientes, patatas fritas y postres caseros. Las ganancias obtenidas con el certamen se destinarán al arreglo de infraestructuras del pueblo y también a incluir mejoras en el club social de la asociación.

El jueves 14, a modo de previa, el "Grupo de Teatro El Ferrero" representará su nueva obra "Superpin" a partir de las 22.30 horas en el escenario instalado en la carpa de las fiestas. Es una comedia del autor José Ramón Oliva, dirigida por Flor María Granda. Trata de la historia de un joven inocente aficionado a los cómics, que creyéndose un superhéroe intenta defender a sus vecinos de todas sus desgracias.