La labor en el horno de Saint-Gobain pasa ahora a la etapa de prevenir nuevas averías

El horno float que la multinacional Saint-Gobain tiene en La Maruca está "más o menos" listo. "Dentro de la anormalidad, lo más cerca de la normalidad posible", explican fuentes consultadas. Y esto es así porque del corazón de la fábrica –eso es lo que es, a fin de cuentas, esta infraestructura herida gravemente este pasado mes de julio en dos ocasiones– ya está saliendo vidrio empaquetado que permite que las líneas de producto acabado tiren como si nada hubiera pasado estos días –cayó la bóveda y, además, se vio afectado uno de los quemadores situados en la entrada del artilugio y, como consecuencia de todo ello, paró la producción–.

Sin embargo, esto no quiere decir que "todo esté bien", apuntan. "Está regular", de hecho. Así que los trabajadores destinados a la reparación, ahora han dado un paso más en su desempeño y están realizando labores de prevención de tal modo que han comenzado a vigilar todo aquello que es susceptible de caer como paso previo a una intervención directa sobre estas zonas. En la segunda avería, se desprendió el quemador número 3. Lo que están haciendo los encargados de la reparación, según señalan las fuentes consultadas, es atender el estado del resto de los quemadores. Todo esto, además, bajo la supervisión de los ingenieros de la DTI, que es el departamento encargado del desarrollo ténico de las zonas afectadas.

Aparte de realizar labores de prevención, los trabajadores destinados a la obra de reparación también están desarrollando labores de aseguramiento. Lo previsto es que todo esto continúe "hasta después de vacaciones". Y es que la compañía no ha citado a los trabajadores hasta principios de septiembre: y eso que sobre la mesa tiene las dos averías, los trabajos realizados para recuperar el tiempo perdido y, por último, el proyecto del nuevo horno float, la infraestructura por la que vienen clamando los trabajadores desde hace años y la propia dirección avilesina de la fábrica: ellos son los que han coordinado un grupo de trabajo encargado de realizar los planes del nuevo horno llamado a a atender las reclamaciones productivas avilesinas.

En Avilés, el horno float pertenece a la empresa Saint-Gobain Glass y es una de las plantas más importantes de España en este tipo de producción. El horno es una estructura de gran tamaño, que trabaja a temperaturas superiores a los 1.500 ° C para fundir arena sílice, carbonato sódico, caliza y otros aditivos, y funciona de manera continua, normalmente entre diez y quince años consecutivos.

La necesidad del horno se escuchó en la primavera de 2024 y en la de 2023, cuando la compañía multinacional trabajó para cerrar el negocio de parabrisas. Saint-Gobain, como auxiliar de la industria automotor, no consideró este sector el mejor de los posibles.

Un nuevo horno comprometería a la multinacional con su instalación avilesina por décadas. Este compromiso no ha sido desvelado con claridad (la última vez que la dirección y los trabajadores tuvieron una reunión –el día anterior a a la primera gran avería del verano–, esta reclamó a aquellos que se bajaran el sueldo un 20 por ciento).

Las autoridades políticas –nacionales y locales– han abierto líneas de diálogo con la compañía para que esta acceda a las ayudas oficiales procedentes de los fondos europeos.