Luanco se entrega a Rozalén: "Es un cañón sobre el escenario y buena persona"

Los fans más impacientes ya hacían cola en la entrada del recinto de "Luanco al Mar" para estar lo más cerca de Rozalén y Liuba María Hevia. Los más pacientes, esperaban a que pasase el grueso de los asistentes tomando una sidra en las terrazas de los bares situados en los alrededores del recinto del festival. Los hosteleros destacan que "son días muy buenos para el negocio", pero también remarcan que son "atípicos", porque "la gente viene a cenar a horas muy separadas, algunos se adelantan al concierto y otros esperan a que acabe. Durante el show parece que está todo en pausa".

Liuba María Hevía interpreta uno de los temas de su show. | MARA VILLAMUZA

Los asistentes fueron entrando poco a poco, la espera hasta el inicio del show se les hacía "interminable". Algunos se hacían fotos en el stand de Caja Rural, otros aprovechaban para coger el mejor sitio en la zona del público general y los amantes de la cerveza se acercaban a las barras para, como algunos comentaban a modo de chascarrillo, "tener algo en la mano".

"No la conocíamos de nada y la fuimos a ver hace ocho años a Mieres. Nos encantó su espectáculo, desde entonces la seguimos mucho y hoy nos acercamos aquí porque nos quedaba cerca", dijo Noelia Díaz, vecina de la cuenca, mientras sujetaba una cerveza. "Es un cañón sobre el escenario, además da la sensación de que es muy buena persona, se implica mucho con sus fans", añadió Graciela Fernández, completando las declaraciones de su amiga.

La zona VIP estaba repleta de caras conocidas: Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura del Principado; Nando Agüeros, cantante cántabro muy vinculado al festival; Manolo Díaz, recientemente galardonado; Rodrigo Cuevas... Tampoco se quiso perder la actuación Jorge Suárez, alcalde de Gozón, que presumía alegremente del buen espectáculo que brindó Ara Malikian el pasado domingo. "‘Luanco al Mar’ es una cita ineludible del verano asturiano. Rozalén, a través de Rodrigo Cuevas y Marisa Valle Roso, siempre está muy conectada con nuestra cultura, es una gran artista", apuntó Gutiérrez, mientras disfrutaba de la previa.

Liuba María Hevia fue la primera en salir al escenario, antes de empezar a entonar "Tu Amor es el Canto Mío", agradeció a Rozalén la invitación y se dirigió al público hablando en asturiano. "A mi abuelo lo iban a mandar a la guerra de Marruecos, mi bisabuela le dijo que huyera a Cuba y gracias a esa idea, hoy estoy aquí con vosotros", dijo. Con esas palabras introdujo una de sus canciones más especiales, "Con los hilos de la Luna". Se despidió con un recuerdo a uno de sus grandes maestros, Pablo Milanés, y aseguró que "cantando sus canciones quiere celebrar su vida infinita".

Sobre las 21.45 horas arrancó lo que todo el mundo estaba esperando, el concierto de Rozalén. "Lo tengo claro" fue el tema que rompió el hielo y que puso a la gente a bailar en el muelle viejo de Luanco. La artista albaceteña llenó de alegría y ritmo el recinto del festival, el público, completamente entregado a su música, aplaudía sin parar entre canción y canción. Además, la manchega estuvo acompañada por amigos en el escenario, entre ellas Marisa Valle Roso, que cantó con ella. "Luanco al Mar" finalizará hoy con el espectáculo de Joaquín Pajarón, que dará comienzo a las 21.00 horas.