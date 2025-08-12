El patio del Enrique Alonso, cuando llueve se moja, pero no tendrá charcos
Avilés
Como en la canción infantil, el patio del Enrique Alonso, cuando llueve, se moja. Pero no tendrá charcos. O eso, al menos, es lo que intentará el Ayuntamiento con las obras que acaba de adjudicar a la empresa Tratamientos Asfálticos S. A. por 46.424 euros (IVA incluido), en la que se incluye la repavimentación de las zonas de juego y de los accesos al centro educativo por la calle Cervantes.
La actuación incluye renovar el firme en los patios del colegio, mejorando la seguridad de los escolares y minimizando la formación de charcos, así como mejorar la red de rejillas y sumideros.
Asimismo, los trabajos, que supondrán una intervención en una superficie de 2.000 metros cuadrados de superficie, supondrán una mejora en la estética del centro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares
- Avilés restaurará uno de los lugares más 'instagrameables' de toda la ciudad: 'Recuperará su aspecto original
- Intenta robar una mochila en la playa de Xagó y acaba tratando de darse a la fuga de unos bañistas que le plantaron cara
- La magia del Songs for an Ewan Fest brilla en Salinas: 'entorno y ambiente' encandilan al público
- Una noche de verano con Rodríguez-Ovejero: el presidente de Satec reúne a 200 invitados por su cumpleaños
- Dagas para dar muerte a enemigos, el cascabel de un leproso o monedas: los curiosos vestigios hallados en la muralla de Avilés