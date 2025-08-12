Como en la canción infantil, el patio del Enrique Alonso, cuando llueve, se moja. Pero no tendrá charcos. O eso, al menos, es lo que intentará el Ayuntamiento con las obras que acaba de adjudicar a la empresa Tratamientos Asfálticos S. A. por 46.424 euros (IVA incluido), en la que se incluye la repavimentación de las zonas de juego y de los accesos al centro educativo por la calle Cervantes.

La actuación incluye renovar el firme en los patios del colegio, mejorando la seguridad de los escolares y minimizando la formación de charcos, así como mejorar la red de rejillas y sumideros.

Asimismo, los trabajos, que supondrán una intervención en una superficie de 2.000 metros cuadrados de superficie, supondrán una mejora en la estética del centro.