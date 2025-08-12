El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo

El Ratoncito Pérez se ha quedado a vivir en Avilés. El célebre roedor, "el animal con más dientes del mundo", ha aprovechado el hueco dejado en un buzón de un edificio de la esquinera entre la calle de La Muralla y el pasaje del Bollo para instalarse. Allí ha colocado su camita, una mesa, silla, cuadros espejos... y hasta jarrones con flores. "Es una pasada", afirman los niños que estos días se agolpan frente a la portezuela del más famoso de la saga de los Pérez.

Además de una intervención artística, la mudanza del Ratoncito Pérez a Avilés forma parte de un juego. Un juego en el que el objetivo era encontrar dónde había hecho el roedor su nueva casa. Pero el misterio ha durado poco, pues se ha hecho absolutamente viral en redes sociales. Desde entonces, muchos niños han acudido en los últimos días para hacerle una visita. Este es el caso de la pequeña Sara Menéndez, quien afirma que el Ratoncito Pérez ya tiene una acomodación propia en su casa, pero que le ha sorprendido gratamente este pequeño rincón en la calle de la Muralla. Menéndez también se plantea la posibilidad de que los niños dejen sus dientes en este original espacio. Las familias valoran la iniciativa como divertida y agradecen que se piense en los más pequeños de la ciudad. "Es algo muy original y está superchulo para ellos", afirma Cristina Lozano, madre de Sara.

Aitor Sánchez asistió con ilusión a visitar al Señor Pérez. Su abuela, Rosa Rodríguez, le explicaba que se trata de un ratón mágico que sale de noche, pero para ello "hay que lavarse muy bien los dientes, y que así se los pueda llevar impecables". Adriana Gómez también acudió emocionada a la cita y destacó el buen gusto del señor Pérez para la decoración. "Me gusta mucho cómo tiene decorada su casa", afirma con una sonrisa.

Su hogar se ha convertido ya en un auténtico reclamo turístico, atrayendo a pequeños y no tan pequeños para admirar el cuidado y minucioso diseño a cargo de una creativa pareja.

La iniciativa surgió en el marco de la Noche Blanca avilesina, cuando la Factoría Cultural buscaba mostrar las posibilidades y usos de la impresión 3D. Carmen Moreno San Román propuso a su marido, Miguel Ángel Barrio, profesor de impresión 3D en la Factoría, la idea de construir un hogar para el ratón más famoso. "Somos un gran equipo: yo tengo las ideas y él las ejecuta", menciona Moreno- San Román, quien, una vez hechas las piezas, se dedicó a pintarlas y decorarlas, poniendo así el toque de hogar a la residencia del señor Pérez.

La propuesta pone de manifiesto el potencial de la impresión 3D. "Lo que hay ahora es ciencia ficción comparado con el pasado", argumenta Barrio. El público cada vez se interesa más por este mundo, "lo encuentra útil para su día a día, gracias a la gran variedad de materiales que se pueden utilizar y adaptar a diferentes necesidades", añade.

Próximamente, con el objetivo de dar a conocer las utilidades de la impresión 3D en el mundo del arte y la creatividad, la pareja impartirá un taller de iniciación a la impresión de miniaturas 3D en la Factoría Cultural, orientado a menores de entre 6 y 16 años. El curso, que tendrá lugar del 18 al 20 de agosto, busca ampliar la oferta formativa del centro y acercar la tecnología a los más jóvenes de forma práctica y muy divertida. Y quién sabe. Quizás al Ratoncito Pérez le salgan más guaridas en Avilés.