Sigue la oleada de robos en pisos de Avilés: otras dos denuncias por asaltos en El Quirinal

Dos nuevos robos con fuerza en pisos de Avilés. La Policía Nacional investiga dos asaltos que se produjeron estos días pasados en sendos pisos de las calles Fuero de Avilés y Ramón Granda, en el barrio del Quirinal.

Los propietarios de estas viviendas asaltadas presentaron sus denuncias este pasado fin de semana, pero los agentes trabajan sobre la hipótesis de que la entrada en los domicilios se hubiera producido anteriormente, es decir, que los propietarios hubieran podido faltar de la vivienda por estar de vacaciones cuando se produjo el delito. La cuantía de lo robado no ha trascendido.

Estas dos nuevas denuncias de robos se suman a otras tres se presentaron a mediados del pasado mes de julio. Concretamente, por asaltos en las calles de Doctor Marañón y San Agustín. Se da la circunstancia de que estas dos calles no están muy lejos de los escenarios criminales de este fin de semana.

Los vecinos llevan días vigilando los porteros automáticos ante la aparición de "señales" que interpretan como posibles "visados" para el asalto. O sea, que los vecinos interpretan que los robos en los pisos los lleva a cabo una banda organizada.

Se da la circunstancia de que los robos en el barrio del Carbayedo habían sido, principalmente, en bares y restaurantes, aunque también los sufrieron almacenes de supermercados, una farmacia y hasta una tienda de chucherías.

Actuaciones de la Policía Local de Avilés

Un joven que se creyó Toretto en "A todo gas" y acabó siendo interceptado por la Policía. Los agentes municipales interceptaron en la madrugada del domingo a un joven de 20 años que estaba haciendo trompos en el Parque Empresarial del Principado de Asturias, el PEPA. Además de ser denunciado por conducción temeraria, los policías propusieron al joven para sanción por circular con presencia de drogas en el organismo, tras arrojar resultado positivo en el test de THC y cocaína.

En la madrugada del pasado sábado, los agentes locales efectuaron también dos llamativas intervenciones. Una a las 2.30 horas, en la calle Río Requejada, en Llaranes, donde sorprendieron a un corverano de 40 años conduciendo sin carné porque había perdido los puntos.

Tres cuartos de hora después, a las 3.15 horas, la Policía Local de Avilés también detuvo a un joven de 22 años que estaba reventando retrovisores de coches aparcados en la calle Fuero de Avilés. En total causó daños en seis vehículos. El detenido fue llevado a dependencias policiales para la confección del pertinente atestado.

El pasado jueves, la Policía Local detuvo un avilesino de 35 años por un delito de resistencia y desobediencia grave a agentes de la autoridad, en el desarrollo de una inversión surgida en la calle Valdés Salas cuando el arrestado, que presentaba un notorio estado de embriaguez, se encontraba ocasionando un altercado en plena calle, llegando incluso a tratar de agredir a los agentes.

Avilés, una ciudad segura

De acuerdo al último balance de criminalidad en Avilés –de enero a marzo– hay un repunte es en los robos con violencia e intimidación, 22 en total, frente a los seis que se habían denunciado en los tres primeros meses de 2024.

La Policía Nacional trabaja en el fomento de la asunción hábitos seguros en la ciudadanía para prevenir la comisión de robos en sus domicilios y trasteros. Algunos consejos: cerrar puertas y ventanas, echar la llave, cambiar cerraduras en caso de pérdida de llaves o guardar los objetos de mayor valor en una caja de seguridad. Recomiendan también realizar un inventario con fotos de dichos objetos, incluyendo números de serie, marca y modelo en caso de los aparatos electrónicos y que estos estén personalizados con alguna marca. Todo ello permitirá su identificación en caso de robo.