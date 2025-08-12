Susto por un incendio en el centro de Avilés: las llamas se desataron en un solar propiedad de Baeza
Un incendio, de carácter leve, hizo saltar este lunes las alarmas en El Parche. El fuego obligó a desplazar hasta el lugar del suceso a efectivos de los Bomberos –en la imagen–, lo que causó gran revuelo en la zona, el mismísimo centro de la ciudad. Ese solar es propiedad del presidente del Real Avilés, Diego Baeza.
