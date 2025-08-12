Tercera función seguida: José Sacristán hace historia en el teatro Palacio Valdés

En los 33 años que van de la reapertura del teatro Palacio Valdés al momento presente, nunca se había programado una función de teatro más de dos veces. José Sacristán ha conseguido que esto pase a la historia.

Avilés acoge el próximo viernes 24 de octubre el estreno del soliloquio «El hijo de la cómica» –está basado en «El tiempo amarillo», que es como Fernando Fernán-Gómez llamó a sus memorias: por el tono que cogen las fotos impresas cuando pasa la vida por encima de ellas–. Al día siguiente, el sábado día 25, por lo tanto, es cuando comenzará verdaderamente su gira. Esa función será la primera de una carrera larga encabezada por uno de los actores más aplaudidos de estas últimas seis décadas. A la vista de cómo está corriendo la venta de entradas de esta segunda fecha en Avilés, el Ayuntamiento y la productora –Pentación– han abierto la tercera fecha: la del domingo día 26. Y ahí es cuando han hecho historia. Porque ninguna compañía había hecho temporada en el teatro avilesino nunca antes de ahora (al menos, desde la reinauguración del odeón local, en noviembre de 1992). Está previsto que las entradas para la tercera función salgan a la venta mañana miércoles.

«El hijo de la cómica»

«El hijo de la cómica» es un soliloquio que protagoniza y dirige José Sacristán. Se basa en las memorias de Fernando Fernán-Gómez.uvo una lectura dramatizada en 2021 coincidiendo con el centenario del actor y académico. Lo que se verá en Avilés es un espectáculo teatral «sensu stricto», pero con un solo actor sobre las tablas.

No es el primer monólogo que levanta Sacristán: en su haber tiene «Señora de rojo sobre fondo gris», basado en una novela de Miguel Delibes y, más recientemente, «Caminando con Antonio Machado»; los dos se vieron en el teatro Palacio Valdés.

«1936»

La respuesta que los espectadores avilesinos han dado a la programación de «El hijo de la cómica» tiene eco también al otro lado de la ría de Avilés: en el Centro Niemeyer va a hacer doblete «1936», de Albert Boronat, Juan Cavestany, Juan Mayorga y Andrés Lima. La primera función del espectáculo en el complejo de la ría será el sábado 22 de noviembre. La segunda, al día siguiente. Las dos, a las 18.00 horas (el espectáculo tiene una duración estimada de 4 horas y 5 minutos).

Desde ayer a las 11.00 horas están a la venta las entradas para la segunda función «1936». Las más caras –las de 38 euros– son las del patio de butacas. Las de 35 son las de la caja escénica, es decir, cerca de los actores.abrá también entradas de visibilidad reducida al precio de 22,80 euros.

«1936» es la tercera parte de una trilogía que inició Andrés Lima con «Shock 1. El cóndor y el puma» y «Shock 2. La tormenta y la guerra». Es un espectáculo que pasó por el teatro Valle-Inclán de Madrid a lo largo del invierno de 2o24. En septiembre regresa al mismo escenario, pero no estará Blanca Portillo, pero sí que lo están Cristina Arias (José Antonio Primo de Rivera, Von Richthofen, Rosario La Dinamitera), Mamen Camacho (La Pasionaria, General Rojo, Mika Etchebéhère), Antonio Durán «Morris» (Queipo de Llano, Obispo Antonio Montero, Nicolás Franco), Natalia Hernández (Yangüas Messía, Cardenal Gomá, Señora Guerra), María Morales (Manuel Azaña, Largo Caballero, Clara Campoamor), Paco Ochoa (Pau Casals, George Orwell, General Mola), Guillermo Toledo (General Yagüe, Alfonso XIII, General Miaja), Juan Vinuesa (Francisco Franco, Norman Bethune, Ramiro de Maeztu).

Ganó seis premios «Talía» de la Academia de las Artes Escénicas.