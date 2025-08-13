Cursos gratis de asturiano y gallego-asturiano para adultos
Las personas adultas interesadas en estudiar asturiano, eonaviego o gallego-asturiano podrán hacerlo de manera gratuita a través del proyecto autonómico "Falamos", que comenzarán el próximo mes de septiembre.
Se trata de dos cursos gratuitos de nivel intermedio de asturiano y de nivel inicial de eonaviego o gallego-asturiano, que se desarrollarán en formato semipresencial, con siete sesiones en el Palacio de Valdecarzana y clases en línea.
El 9 de septiembre comenzará el curso de asturiano intermedio, cuyas clases se desarrollarán de 17.00 a 19.45 horas. El 10 de septiembre empezará el de gallego-asturiano, cuyas sesiones tendrán lugar de 16.30 a 19.15 horas.
Las acciones formativas tienen como finalidad que el alumnado se desenvuelva en asturiano en situaciones cotidianas con estructuras sencillas, tanto de forma oral como escrita.
La inscripción está abierta a través del portal web del programa, falamos.info, y la admisión se realizará por orden de matrícula. Estos cursos están subvencionados por la Consejería de Cultura y Política Llingüística y gestionado por la Federación Asturiana de Concejos (FACC) en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés.
