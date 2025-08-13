Los expertos de La Granda destacan de que el CO2 es "más que un gas contaminante, una materia prima"

"Estamos justo al inicio de una nueva transformación industrial y energética y estos cambios no son de años: llevan décadas", resumió Francisco Carro de Lorenzo, que es el director general de Tresca Ingeniería y que ayer participó en la segunda jornada del seminario "Usos del CO2 para un futuro sostenible: de residuo a recurso", el último de la primera tanda de los cursos de La Granda: vuelven el próximo lunes, tras el puente de agosto.

"El mayor riesgo de este tipo de transformaciones es que, de alguna manera, la sociedad espera un cambio muy inmediato, en años, pero no llegan. Hay cierto riesgo de caer en la desilusión", analizó Carro. Carlos García, que es el director de la Fundación Asturiana de la Energía, fue por el mismo camino: "El cambio que estamos haciendo es muy importante, muy profundo: descarbonizamos toda la actividad económica en la región, en la Unión Europea y en España, por supuesto".

Tanto Carro como García explicaron que el desarrollo de la industria depende de un cambio de visión general del dióxido de carbono. Carro lo llamó: "Cambio de narrativa". Hay que dejar de creer que el CO2 es solo un gas contaminante: "Hay que pensar que el CO2 es una molécula que se puede utilizar como materia prima, con una nueva economía parecida a la que ahora tenemos basada en el petróleo". Y esto es así porque, dijo Carro, "con hidrógeno podemos producir combustibles sintéticos de todo tipo y podemos producir materiales". García apostilló: "Yo creo que hay que empezar a pensar que el CO2 va a ser un recurso en la medida en la que vayamos a poder usarlo". Y añadió: "Tenemos industrias muy intensivas en energía, pero también que en sus procesos generan CO2. A partir de que lo usemos, efectivamente, lo hay que pensar como una materia prima, como un recurso y no como un problema. Pero para eso hay que aunar innovación, hay que meter dinero en innovación, en más ley, en tecnología".

"La hoja de ruta de esta transformación energética industrial va a ir marcada por varios pilares. Por un lado un pilar tecnológico, tanto en cuanto muchas de estas tecnologías ya están disponibles pero es necesario que la innovación vaya aumentando su maduración y vaya aumentando su eficiencia. Después, el siguiente pilar, son los temas legales y regulatorios, en tanto en cuanto tenemos una economía muy basada en el mundo del petróleo y en el mundo de los combustibles fósiles, y por tanto la regulación está muy adaptada a sus productos. Entonces es importante que la regulación se adapte y cambie a ese nuevo vector", explicó Francisco Carro que aseguró que el último de estos estadios es que "es importante e imprescindible que todo esto encaje en el mundo financiero"

El trabajo que queda, por lo tanto, es largo. Dijo Carro a este respecto: "Las transformaciones son más rápidas en la medida de que hay un catalizador económico que las mueve. Entonces todos estos procesos de alguna manera tienen que aumentar su eficiencia para que al aumentar su eficiencia aumente la rentabilidad y el fondo financiero vaya entendiendo los procesos y vaya apostando por ellos".

Carlos García abundó sobre esta idea: "La regulación es complicada que pueda ir antes de la tecnología. Hay que desarrollar la tecnología y a partir de ahí lo que hay que hacer es regular para que la tramitación administrativa posterior del desarrollo de proyectos no se estanque, porque lo que queremos es que una vez que ya tengamos la tecnología y que sea viable económicamente, que se pueda trasladar a la economía real en un poco tiempo".