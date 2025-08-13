Forjando Historia graba en la Mina de Arnao

El Museo de la Mina de Arnao es uno de los puntos elegidos por el programa "Forjando Historia". Se emitirán el próximo invierno en TPA y está presentado por Juan Ramón Lucas -en la imagen-, periodista nacido en Madrid, aunque criado en el Principado. El objetivo de este espacio es repasar el patrimonio industrial asturiano.

