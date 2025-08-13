Forjando Historia graba en la Mina de Arnao
El Museo de la Mina de Arnao es uno de los puntos elegidos por el programa "Forjando Historia". Se emitirán el próximo invierno en TPA y está presentado por Juan Ramón Lucas -en la imagen-, periodista nacido en Madrid, aunque criado en el Principado. El objetivo de este espacio es repasar el patrimonio industrial asturiano.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo
- Avilés restaurará uno de los lugares más 'instagrameables' de toda la ciudad: 'Recuperará su aspecto original
- La magia del Songs for an Ewan Fest brilla en Salinas: 'entorno y ambiente' encandilan al público
- Dagas para dar muerte a enemigos, el cascabel de un leproso o monedas: los curiosos vestigios hallados en la muralla de Avilés
- Comida popular en Avilés: las empanadas y las carrilleras reúnen a los vecinos de Llaranes