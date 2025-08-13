La hostelería de Luanco podrá alargar el cierre en el Carnaval

A. de la Fuente

Luanco

Horario ampliado para la hostelería de Luanco con motivo del Carnaval. Así, durante la noche del 14 de agosto, bares, cafeterías y restaurantes podrán abrir hasta las 4.00 horas. Lo locales con música amplificada deberán clausurar a las 6.30, mientras que discotecas y salas de fiesta podrán alargar la noche hasta las 8.00 del día siguiente.

Asimismo, el Ayuntamiento establece que la circulación de carrozas o elementos móviles deberá solicitarse previamente por registro.

