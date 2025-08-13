Investigan la muerte de una decena de polluelos de gaviota en una isla próxima al Cabo Peñas

Una decena de pollos de gaviota patiamarilla han sido hallados muertos en la isla Herbosa, en el espacio protegido de Cabo Peñas, en el concejo de Gozón. Pero no se sabe por qué. De hecho, dos agentes medioambientales del Principado, uno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y un veterinario del Servicio de Vida Silvestre, han recogido muestras para analizar e intentar encontrar una respuesta. La solución: calculan que en una semana.

La consejería de Medio Rural y Política Agraria emitió ayer una nota de prensa en la que explicaba el hallazgo y que el desplazamiento del personal designado para ir a recoger las muestras se había realizado "con la embarcación Ría del Eo, propiedad del Principado, con el apoyo de una lancha zodiac contratada por el Ministerio". No añadía ningún dato sobre cuándo ni quién había dado la señal de alarma, ni si era la primera vez que se tenía conocimiento de un hecho semejante. Solo aclaraba al final del texto que los análisis se realizarán en un laboratorio externo y que se espera tener los resultados en una semana.

David Díaz, del grupo naturalista Mavea, aseguró que desconocían la muerte de esta cantidad de aves en la isla Herbosa, en la que llegaron a anidar "cientos de parejas y que está muy venida a menos". La razón, posiblemente, se encuentre en contagios por virus.

Uno de los polluelos de gaviota. | .

César Álvarez Laó, también del grupo naturalista Mavea, explicó que "anillamos gaviotas patiamarillas varios años en la isla Herbosa, y nunca encontramos una mortalidad de pollos tan grande, por lo que nos tememos sea alguna enfermedad emergente".

Pero no es el primer caso que se produce en Asturias recientemente. "Precisamente, hace un año avisamos a la Guardería de Medio Natural de otra mortalidad grande de gaviotas (al menos dos decenas) en el embalse de San Andrés (Gijón) y nunca nos dijeron que analizasen aquellos cadáveres, por lo que nos alegramos que en esta ocasión sí lo vayan a hacer", señaló Álvarez Laó.

"Hay que recordar que los virus se están extendiendo y afectando cada vez a más aves, como el de la gripe aviar, que perjudica a muchas aves marinas. Además, hace varios años en Mavea registramos una mortalidad de un centenar de ánades (patos) azulones en la ría de Avilés y un ejemplar que llevamos a analizar dio positivo en virus del Nilo", remarcó el experto.