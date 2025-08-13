La Mar de Ruido sacude Avilés con dos escenarios y una explosión de rock en vivo: este el programa completo

Avilés es una ciudad de acordes rockeros que gustan y tienen una legión de seguidores y practicantes. De entre todas las actividades que se programan durante el año, que son numerosas, muchas con la Factoría Cultural como escenario principal, este fin de semana llega a Avilés una de las más clásicas: la Mar de Ruido, el festival que desde hace 21 años organiza Béznar Arias, promotor musical. Este año y por primera vez se instalará un escenario en el que actuarán bandas locales que harán de teloneras de las principales, que ofrecerán su repertorio desde el kiosco del parque del Muelle. Habrá algo de pop, una pizca de heavy metal, ingredientes de hard rock y aderezos de folk con raíz de americana.

Viernes

Este es el programa: El viernes serán los madrileños Saratoga los que desembarcarán en Avilés con su torrente de energía y rock duro. Niko del Hierro (bajo), Jero Ramiro (guitarra), Tete Novoa (voz) y Arnau Marti (batería) protagonizarán la noche. Antes se escucharán canciones de la mítica banda Kiss gracias a Kiss Experience, una formación que homenajea a los neoyorkinos llevnado a escena sus más reconocibles himnos imitando, como no, su no menos icónica estética con influencias del cómic de terror. Definen su espectáculo como “un show pensado para toda la familia, lleno de diversión, pasión, entrega y grandísimas canciones”. Para abrir boca, los asturianos “Baja California”, una banda de hard rock fundada en 2012 que ha llamado la atención por sus potentes directos.

Sábado

Ya el sábado: Javier Ojeda, uno de los iconos del pop español tanto por su carrera en solitario como por ser la inconfundible voz de Danza Invisible, se subirá al kiosco del parque del Muelle. Como curiosidad: ya actuó hace años y guarda la fecha en su agenda personal. Presentará su último lanzamiento, el recopilatorio “Poliamor”. Le precederán Jeff Espinoza&The Gypsy Runners, una formación de música de raíz americana que combina una sofisticada y auténtica mezcla de música folk, country, rock y blues. Este sábado los encargados de abrir la espita serán Rock and Rockets, una banda también asturiana.

Segundo escenario

El segundo escenario, bautizado como “Menéndez”, servirá para que, a partir de las 20.00 horas, actúe cada día una banda local. Esa formación se encargará, además, de amenizar los intermedios entre cada actuación del escenario principal, lo que se espera resulte más entretenido para el público. En el caso del viernes 15, la formación elegida es “Incidencia Acumulada”. Por su parte, el sábado 16 será el turno de “El Plan”.

Valoraciones

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha presentado este miércoles el festival La Mar de Ruido. "Pone la música a este puente festivo y abre boca para las fiestas de San Agustín", ha señalado la edil, que valoró que el festival se celebre en el kiosco del parque del Muelle. "En Avilés somos muy rockeros", ha afirmado. Béznar Arias, por su parte, ha confirmado que tras la edición de 2024, la número veinte, estuvo a punto de tirar la toalla: "Pensé que era el momento de cerrar un ciclo, pero gracias a un amigo tomé la decisión de continuar al menos hasta que me jubile", ha afirmado. Ha considerado, a su vez, que este "es uno de los mejores carteles de La Mar de Ruido".