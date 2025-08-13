Los mayores de 60 vuelven al aula con las nuevas tecnologías

Más de 1.300 personas han participado en los cursos de capacitación digital organizados en Avilés para acabar con la brecha tecnológica que todavía afecta, sobre todo, a los mayores de 60 años. La formación comenzó en verano de 2024 y se desarrolló en el aula informática del centro Avilés Innova y en las salas del edificio Empleo Europa.

El programa ha sido posible gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation. A través del Ministerio de Educación y Formación Profesional se han canalizado 24.500 euros, mientras que la Consejería de Ciencia, Empresas y Empleo ha gestionado 158.000 euros de dichos fondos. A esta aportación se suma la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, que ha impulsado la iniciativa desde el primer momento.

El concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero, presentó ayer el balance del proyecto . El edil remarcó que todos los cursos fueron completamente gratuitos y abiertos a toda la ciudadanía, y resaltó que el trabajo en grupos reducidos ha sido clave, ya que permite una atención personalizada, priorizando la calidad frente a la cantidad de contenidos. "Es una satisfacción ver cómo todas las personas que han asistido aprendieron en la medida de sus posibilidades, y rompieron con el miedo a utilizar las nuevas tecnologías", afirmó.

El plan se ha desarrollado en tres itinerarios: talleres de 10 horas, cursos básicos de 30 y programas extendidos de hasta 50 horas. Las acciones formativas se dividieron en cinco bloques: alfabetización y formación digital, comunicación y colaboración en línea, creación de contenidos digitales, seguridad en la red y resolución de problemas técnicos.

El Ayuntamiento ya trabaja en una nueva programación que tendrá en cuenta la alta demanda de formación en el uso del teléfono móvil. La previsión es que a partir de noviembre de este año, comiencen los cursos presenciales centrados en sacar el máximo partido a esta herramienta.