Olga Morales, homenajeada en Podes

Los vecinos de San Martín de Podes han rendido un homenaje a su vecina Olga Morales, una mujer que "dedicó su vida al trabajo, a cuidar de su familia, del campo y del ganado", destacan los vecinos que, en presencia del alcalde, hicieron llegar una placa a la homenajeada a través de su hija. En la imagen, un momento del homenaje.