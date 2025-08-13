Olivier Longué sustituye a la catedrática Soledad Fox en el programa
S. F.
La asociación de los Cursos de La Granda anunció ayer que Olivier Longué sustituirá a la catedrática Soledad Fox Maura, que tenía previsto hablar de literatura el próximo día 20.
Longué, que dirigió Acción contra el hambre hasta marzo, ofrecerá la charla "Hacia un nuevo modelo de cooperación internacional". La empresaria Flor Álvarez, que es vocal de la asociación organizadora de los cursos agosteños, se encargará de su presentación.
Longué es un histórico de Acción contra el hambre. Ha dirigido intervenciones directas en países tan heterogéneos como Pakistán, Bosnia, Angola, Filipinas, Malí, Níger y Colombia. Sostiene por ejemplo: "Somos, desde nuestro punto de vista, la primera generación que puede erradicar el hambre. Tenemos la tecnología y el planeta produce comida de sobra para alimentar a todos los que estamos aquí. Incluso aunque la humanidad para 2050 alcanzará los 10.000 millones de personas. Lo que hay es un enorme problema de distribución".
Luanco
Previamente, los días 18 y 19, está programado el curso "De observadores a colaboradores: el rol ciudadano en la investigación". Lo dirigen los doctores Leocadio Rodríguez Mañas y Olga Laosa.
