Pajarón cierra Luanco al Mar, el "estrella Michelin de los festivales"

"Ponme residencia en Luanco, por favor", con ese mensaje de Rozalén se despertó ayer por la mañana Enrique Granda, organizador de Luanco al Mar. Artistas, público y organizadores cierran la edición con muy buen sabor de boca, y afirman que "todo lo que ocurrió superó las expectativas previas, especialmente, la calidad de los conciertos". El festival gozoniego superó las 8.000 entradas vendidas este verano. Ayer tocó el cierre del certamen con Joaquín Pajarón y su inconfundible sentido del humor, en una noche –una vez más– con una gran entrada, pese a que el promotor reconoce que "cada año es más complicado encontrar monologuistas que quieran venir a Luanco al Mar, trabajan haciendo teatros durante muchos meses y suelen reservar el verano para descansar tranquilamente".

"Aquí pensamos en la comodidad de la gente que compra la entrada para venir a disfrutar de su cantante favorito, cada uno tiene su espacio y no hace falta amontonar personas en una explanada", apuntó Granda. "Sabemos que no es barato, pero se paga el servicio. Es la misma diferencia que hay cuando vas a un restaurante con estrella Michelin respecto a un bar cualquiera o una cadena de comida rápida", añadió haciendo un símil. El éxito del festival sobrepasa los límites del recinto y repercute en toda la villa. La organización apunta que "para un pueblo como Luanco, atraer a más de dos mil personas un lunes por un concierto es todo ganancia. La gente visita, toma algo por la terrazas y cena; todo ese dinero se queda aquí".

Público asistente al show de Pajarón en Luanco al Mar. / Miki López

Los artistas aseguran que "se realiza en un emplazamiento único", pero siempre es un handicap tener que adaptar su espectáculo al espacio disponible. Los organizadores lo asemejan a otras situaciones diciendo que "cuando una compañía quiere actuar en el teatro romano de Mérida tiene que adaptarse a las dimensiones, porque el entorno es privilegiado".

De cara la futuro, no se descarta nada y se piensa en "ampliar la oferta con shows diferentes, como el cine mudo con piano". Pero, la dependencia que tiene el festival del dinero que se recoge en taquilla, limita el espacio para la experimentación y obliga a recurrir a artistas reconocidos para tener rentabilidad a largo plazo. Uno de los movimientos que se pretende completar de cara a años venideros es una ligera ampliación del aforo.

"Creo que ya he contado con todos los artistas que me gustaría traer al festival, incluso convencía a Luz Casal para venir el año pasado que era una cosa que me hacía mucha ilusión", apuntó Granda, reflexionando sobre los nombres que forman sus carteleras. Reconoció que "le encantaría volver a Víctor Manuel en Luanco al Mar" y concluyó pidiendo que "aunque hay mucha cultura en España de llevar las cosas gratis, hay que poner en valor la experiencia que ofrecen este tipo de certámenes".