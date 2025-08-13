Tercer detenido en menos de 15 días por malos tratos en el ámbito familiar
Un avilesino de 63 años fue detenido el pasado lunes por la Policía Local al estar reclamado por malos tratos en el ámbito familiar. El arresto se produjo a las 13.10 horas en la calle Santa Apolonia. El hombre estaba reclamado por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Policía Nacional en Avilés.
El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la confección del correspondiente atestado.
Esta es la tercera detención por malos tratos que realiza la Policía Local en menos de quince días. La anterior fue el pasado día 2, a las cuatro y media de la madrugada, en el barrio de Jardín de Cantos. En aquella ocasión se trataba de un varón de 34 años, vecino de Avilés. Fue la propia mujer la que telefoneó al 092 alertando de la agresión sufrida por su marido en su domicilio.
Sólo dos días antes, el 31 de julio fue tenido en San Cristóbal un castrillonense por agredir a su pareja en su domicilio.
La Policía Local también informó ayer de un incendio en un matorral en un inmueble abandonado en la Calle Alfonso VII que comunica con la calle San Francisco en el entronque con la plaza de España. Se trata de un solar propiedad de Diego Baeza, presidente del Real Avilés.
