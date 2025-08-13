El tren turístico recorrerá la ciudad hasta el 28 de agosto

El tren turístico regresa a las calles de Avilés. El convoy, que venía siendo habitual en la Semana Grande de San Agustín, con contadas excepciones, como el año pasado, estará en funcionamiento hasta el próximo 28 de agosto. Se moverá de martes a domingo de 16.00 a 21.00 horas. Además, los viernes, sábados y domingos, también operará de 12.00 a 14.00. El tiempo del recorrido es de, aproximadamente, una hora. El precio por viaje es de 3 euros.

El punto de partida y llegada es El Parche, con la excepción de los días en los que el Mercado Medieval ocupe varias calles del casco histórico. Durante esas jornadas, el "apeadero" del tren turístico se ubicará en La Muralla, a la altura del Palacio de Camposagrado.