El Veranin del Art Street presenta un fin de semana artístico-solidario
AIDA MEDINA
La calle Palacio Valdés, acogerá este fin de semana el Festival Mini, enmarcado en la programación del Veranín de Art Street. El certamen, al que sus organizadores bautizan como "la fiesta de la calle", contará con un mercadillo en el que 15 artistas independientes venderán sus obras. "Nuestro objetivo es ofrecer una primera posibilidad para aquellos artistas que hasta el momento nunca han expuesto", explica Omar Rodríguez, organizador.
La cita incluirá talleres de arquitectura y pintura para los más pequeños, así como sesiones musicales de la mano de "Música de sofá", a las 13.00 horas y "Elderly Brothers", a las 20.30 horas. El sábado, la asociación Art Street colaborará con la fundación "Por dos pulgares de nada", dedicada a la investigación de la fibrodisplasia osificante progresiva, con la elaboración de una paella solidaria. El objetivo es recaudar fondos para un niño de cuatro años que padece la enfermedad. Los tickets ya están a la venta y también se podrán adquirir en la propia cita.
