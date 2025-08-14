Alfonso López se despide de sus feligreses de San Nicolás de Bari con la ofrenda a San Agustín

El sacerdote Alfonso López Menéndez presidirá el próximo día 28 su última misa solemne en San Nicolás de Bari, una parroquia que dirige desde 2016. En septiembre está previsto que José Juan Hernández Déniz tome las riendas del templo principal de la villa; López Menéndez tiene previsto cerrar sus estudios de doctorado en la Universidad de Navarra.

La última misa solemne de López Menéndez en el templo de San Nicolás de Bari –a las 12.00 horas– coincide con la ofrenda a San Agustín, devoción que organiza la cofradía del Bollo desde 1983. Destaca el colectivo, precisamente: "Su trabajo y dedicación son para nosotros ejemplo de cómo, cada uno desde su propia situación, somos capaces de transmitir y contagiar a la ciudad valores que ayuden -especialmente a los jóvenes- a plantearse un futuro de solidaridad, acogida y respeto común".

Tras el oficio está programada la procesión en la que miembros de la cofradía de San Juan –los sanjuaninos– portarán la imagen del santo por las calles de La Fruta, San Bernardo, La Cámara, plaza de España y San Francisco.

La primera ofrenda estuvo a cargo del poeta Luis Menéndez Díaz "Lumen". El Padre Ángel presidió la ofrenda en 2018. En 2020, Carlos Fernández Mora, que es el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. En 2021 fue el arzobispo Jesús Sanz Montes. En 2022, el abad de Covadonga Adolfo Mariño Gutiérrez. El pasado año presidió la ofrenda el cardenal asturiano Ángel Fernández Artime.