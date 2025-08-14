El Ayuntamiento diseña un plan festivo de San Agustín para los mayores

Las concejalías de Mayores y de Festejos, en colaboración con los centros de día y residencias de la ciudad, han diseñado una programación especial dirigida a facilitar la participación activa y el disfrute por parte de las personas mayores en la programación municipal festiva, especialmente en un mes de agosto en el que se incrementan las actividades por la Semana Grande de San Agustín. Se prevé la participación de más de 360 personas en rutas especiales en el tren turístico, paseos en barco por la ría y visitas al Mercado Medieval y a la Feria de Ganado.

El ayuntamiento afronta los gastos de desplazamiento y el coste de las actividades, enmarcando estas actividades en la estrategia que impulsa el Ayuntamiento de hacer de Avilés una "Ciudad amigable con las personas mayores".

Inicio del programa

El programa comienza hoy con las personas usuarias del Centro de Día de La Luz, de donde saldrá el tren turístico a las 10.30 horas para iniciar un recorrido por la ciudad. En los próximos días también disfrutarán de las actividades las de los centros de día y residencias de El Nodo, Jardín de Cantos, Los Canapés, y la residencia Santa Teresa Jornet.

La concejala de Mayores y Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, afirmó que "es muy importante que puedan participar personas en riesgo de sufrir soledad no deseada. Creemos que es necesario este acompañamiento en estas fiestas y que es una línea que debe de continuar".