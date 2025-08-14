La Cámara y Femetal se alían para enseñar los oficios del metal

La Cámara de Comercio de Avilés y la patronal del metal asturiano, Femetal, se han aliado para impartir formación en especialidades concretas que demanda la industria asturiana. Los cursos estarán destinados a menores de 30 años destinatarios de la Garantía Juvenil, y mayores de 45 desempleados. Se trata del primer convenio de estas características que se firma en Asturias para abordar la falta de determinados perfiles profesionales.

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), realizó un estudio para monitorizar el mercado laboral para lo que encuestó a 73 empresas del metal repartidas por toda la geografía asturiana y con distintos estratos de empleo. De esas 73 empresas, 35 señalaron que tenían demandas de trabajo (casi el 48%), y algunas de ellas destacaron que necesitaban cubrir más de un puesto. Es decir, casi la mitad no encuentran en el mercado laboral personal cualificado y con experiencia en ocupaciones relacionadas con oficios tradicionales del sector.

Carmen Fernández, secretaria general de la Cámara de Comercio de Avilés, explicó que "el objetivo que perseguimos es trabajar con las empresas, conocer cuáles son las necesidades que tienen cada una de ellas y formar a personas que cumplan con los criterios que se establezcan. La idea es que esas personas puedan ser contratadas por alguna de ellas una vez que reciban la formación".

Los detalles del convenio no han trascendido, más allá de que la firma entre la institución cameral y la patronal del metal se produzca el próximo mes de septiembre.

Las necesidades que plantearon las empresas en la encuesta realizada por el Sepepa coincidían en oficios tradicionales (caldereros, soldadores, tuberos, electromecánicos...), pero también en la formación requerida, que es básicamente FP. Además, en muchos casos requieren también experiencia en muchos de los casos.

"Se va a ofrecer una habilitación técnica que es muy interesante para las empresas, pero que se desvelará con la firma del convenio", cuya redacción se está finalizando, explico la secretaria cameral avilesina.

La idea es que un convenio similar se pueda desarrollar también con el sector inmobiliario y la construcción. "Ambos tienen mucho futuro. Tenemos que apostar por la formación para estar preparados y atender la demanda", añadió Carmen Fernández.