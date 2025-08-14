El casco histórico de Avilés se descubre a toda máquina: un tren turístico que recorre la ciudad con motivo de las fiestas

La oferta estival de Avilés va a toda máquina. Y desde este martes, de manera literal. El tren turístico ya recorre las calles del centro de la ciudad cargado de familias y grupos que aprovechan la experiencia para descubrir la ciudad desde este singular medio de transporte. "A los niños les encantan", afirman los viajeros.

Tanto residentes como visitantes pueden disfrutar, desde la comodidad de ir sentado en un vagón, de un completo recorrido que muestra los rincones más representativos del casco histórico. La experiencia resulta especialmente atractiva para los más pequeños, que acuden con gran entusiasmo. Así lo confirma Nazaret Losana, toledana y madre de dos niños, que visita por primera vez Avilés: "Descubrimos que había un tren que te llevaba a conocer las calles y nos animamos a subirnos, sobre todo por los peques. Nos ha encantado: ellos han disfrutado y nosotros hemos podido descansar un poco", comenta "descansada" y sonriente.

Aunque el tren es un imán para las familias, también seduce a otros perfiles. Los peregrinos Erika Monterrubio y Jonathan Cid, procedentes del País Vasco, encontraron en él una excusa perfecta para hacer una pausa en su Camino a Santiago: "Nos esperan muchos kilómetros por delante y, de esta manera, conocemos la ciudad sin necesidad de caminar más. Ha sido una parada estupenda", señala Monterrubio.

También para los vecinos supone un atractivo. Es el caso de Rita Dova, residente en Avilés, que ve en el tren una excelente forma de enseñar la ciudad a familiares que vienen de fuera: "Es un trayecto muy agradable y perfecto para entretener a todos los públicos". La atracción permite así que los propios avilesinos vean la ciudad desde otra perspectiva, convirtiéndose en turistas en su propia ciudad. "Creo que debemos valorar más lo que tenemos", afirma Dova.

El tren turístico se consolida así como una de las atracciones del verano avilesino. Niños, adultos y viajeros tienen la oportunidad de descubrir la ciudad desde una posición muy relajada. Con una mezcla de ocio y comodidad, esta iniciativa no solo enriquece la experiencia de quienes visitan Avilés, sino que también fortalece el vínculo de los propios vecinos con su entorno urbano. Un paseo en el tren turístico se convierte, en un viaje que permite ver la villa con nuevos ojos.

Esta propuesta, ya tradicional en el calendario veraniego avilesino, estará vigente hasta el 28 de agosto. La actividad, gestionada por la empresa Funfeas, brinda una manera diferente de disfrutar del encanto de las calles de la villa de forma cómoda y amena. Las salidas se realizarán de martes a domingo en horario vespertino, de 16.00 a 21.00 horas, y en horario matinal, de 12.00 a 14.00 horas, los viernes, sábados y domingos. Los trayectos, con un precio de 3 euros, parten y concluyen en la plaza de España, salvo durante los días que haya mercado medieval, cuando el punto de inicio se trasladará a la calle La Muralla.