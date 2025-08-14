Cinco generaciones de la familia Ovies se reúnen en Luanco: "Fue un día muy prestoso"

Todo comenzó con Leonardo y Pilar. Hace más de un siglo, esta pareja tenía una bonita casa indiana en la villa gozoniega y sembró la semilla de un árbol genealógico, el de los Ovies, que se reunió el pasado fin de semana en Luanco. Al encuentro acudieron más de setenta personas. Primero fueron a misa, para honrar la memoria de sus antepasados fallecidos, y después disfrutaron de la tarde con una larga y animada sobremesa. "Fue un día muy prestoso, recordamos mil anécdotas", aseguraron los asistentes, tras una memorable jornada de reencuentros entre cinco generaciones de una familia que un siglo después sigue manteniendo su vinculación con la capital gozoniega.