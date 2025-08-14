Gozón invertirá 49.692 euros para reparar el parque Cristino García

El Ayuntamiento de Gozón ha publicado el contrato de suministro de los elementos necesarios para la sustitución del área de juego del parque Cristino García. Su valor estimado es de 49.692 euros, no hay ningún tipo de financiación con fondos de Unión Europea, y se fija un plazo de ejecución de tres meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas en la sede electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo miércoles 27 de agosto a las 23.59 horas.

Los trabajos incluyen el equipamiento para los terrenos de juego, los aparatos para trepar y los toboganes del parque infantil. Las empresas que presente ofertas deben "de suministrar e instalar la totalidad de los diferentes elementos que conforman las necesidades de esta instalación". No descartan que el contrato pueda dividirse en lotes, sin perjudicar los fines del mismo, pero remarcan que el montaje del mismo debe ser coordinado, por lo tanto, prefieren evitar varios adjudicatarios.