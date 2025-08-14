¿Por qué había dos excavadoras en la arena de Salinas? Este es el motivo de los trabajos que inquietan a los vecinos

Los vecinos de Salinas se despertaron ayer sorprendidos por el movimiento de excavadoras en una de las primeras dunas del Monumento Natural del Espartal. Varios operarios ejecutaron movimientos de arena a la altura de la rampa de acceso a la playa por los "Gauzones", una actuación que según fuentes ministeriales formaba parte del plan de conservación de las dunas, y que generó gran expectación y desconfianza

entre los vecinos.

Las redes sociales echaban fuego durante la mañana. Los vecinos compartían imágenes en diferentes grupos de Facebook y se preguntaban a qué se debía la presencia de maquinaria pesada en la arena. "Tendrían que haberlo hecho en los últimos meses", criticaban de la actuación, llevada a cabo en pleno mes de agosto, temporada alta.

Mientras, desde el gobierno local de Castrillón aseguraban a preguntas de este periódico no tener constancia de los trabajos. Ni de que se iban a efectuar ayer ni a qué se debían.

Por su parte, desde el Ministerio de para la Transición Ecológica, las explicaciones, pedidas también por este diario, fueron de lo más escuetas. Aseguraron que se trataba de una actuación comprendida dentro del plan para la conservación de las dunas de El Espartal que se habían quedado pendientes el pasado otoño y que estaban vinculados a los accesos al arenal, pero nada más.

Inevitablemente, las labores desarrolladas ayer por los operarios recordaron a los polémicos trabajos ejecutados por la empresa pública Tragsa el pasado mes de enero. Aquella intervención, que conllevó el desmonte en una longitud de más de 50 metros de la cresta del cordón duna, fue tildada de crimen medioambiental por diversos expertos. Si bien, desde el Ministerio siempre se mantuvo que la actuación era correcta y adecuada, y que su objetivo era redistribuir la arena en las dunas. En aquella ocasión, como ahora, Demarcación de Costas mantuvo al margen y sin información directa al Ayuntamiento de Castrillón.