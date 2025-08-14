Joselito, el "magnate de los jamones", elogia el veraneo en Avilés: "Se come bien y se puede dormir a pierna suelta"

Fundada en 1868 en Guijuelo, la casa Joselito ha mantenido una producción artesanal de jamones ibéricos durante seis generaciones. Su proceso de cría en dehesa y curación natural prolongada convirtió a la marca en un referente indiscutible dentro de la cultura gastronómica española e internacional. Su actual director y propietario, José Gómez, es un enamorado de Asturias y, más concretamente, de la comarca avilesina. "Tengo muy buenos amigos, la comida es fantástica y el clima, para los que venimos de otras partes de España, es una gozada. Puedes dormir a pierna suelta toda la noche sin achicharrarte de calor", comenta el empresario poniendo un ejemplo recurrente.

No le gusta colgarse medallas, pese al éxito de sus jamones en todas las partes del mundo. "Es un trabajo de equipo, hay mucha gente detrás y requiere de mucho esfuerzo colectivo. Siempre recuerdo que todo esto lo heredé de varias generaciones", apunta Gómez, rememorando el carácter colectivo de su negocio. Sobre su aportación destaca "la ambición de potenciar la exportación del producto para poder estar presente en las mejores tiendas y los mejores restaurantes del mundo".

A los cerdos de Joselito se les conoce como los "happy pigs" ("cerdos felices"). El nombre alude a los buenos cuidados que reciben y a la absoluta libertad de la que gozan en la dehesa. Están alimentados a base de bellotas y disponen de más de dos hectáreas por cabeza. Por eso los criadores destacan que "no hay ningún animal que viva más feliz que este".

La innovación impulsa los negocios y les permite avanzar. Joselito intenta incorporar nuevas líneas de producto a su negocio; una de las últimas novedades es una sobrasada con corte de secreto que está teniendo buena acogida entre el público. No obstante, pese a este éxito reciente, José Gómez recalca que "no es fácil innovar en este sector porque solo hay dos meses de producción, o sea que haciendo prueba y error acabas echando años".

Uno de las grandes preocupaciones del "magnate de los jamones" es una enfermedad que acaba con las encinas y los alcornoques, pero la empresa acaba de desarrollar una cura combate esa afección con gran eficacia. Otro de los problemas del sector cárnico español son los aranceles que impone Estados Unidos; sin embargo, Gómez asegura que está tranquilo porque su empresa no trabaja en ese mercado y tales medidas no le afectan.

La lista de clientes de Joselito es muy extensa; en ella hay nombres que conoce todo el mundo. Rafa Nadal consume sus productos, la Casa Real de Mónaco lleva años haciendo pedidos y Silvio Berlusconi era un gran amante de sus paletillas. "Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina, siempre que están en Madrid arrasan con el jamón de nuestras tiendas; les gusta mucho", destaca Gómez, sobre sus experiencias con el portugués.

Uno de los grandes amigos que tiene José Gómez en Avilés es el artista Amado González, más conocido como "Favila". El "magnate de los jamones" le encargó hace tiempo una estatua de un cerdo gigante, concretamente de dos metros y medio de alto, para una de sus fábricas. La maqueta está prácticamente terminada y el proyecto se está estudiando.

"Favila es un genio, pero es un tío muy complicado. Yo tuve la idea de la escultura hace tiempo y lo hablamos, pero esto es como la creación de la catedral románica de mi tierra, tardaron en hacerla e instalarla muchísimos años", bromea Gómez, sentado con el propio Favila en una terraza de un bar en El Parche.