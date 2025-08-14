Parrillada en Ranón para celebrar las fiestas de San Roque

Los vecinos de Ranón inician esta tarde las fiestas de San Roque, que se extenderán hasta el sábado. El pistoletazo de salida a las celebraciones será una parrillada a partir de las 20.00 horas. Ya con el estómago lleno comenzará la música, que correrá a cargo de dos bandas, "Los Mendezcatos" y el dúo "Cover". Mañana viernes, la jornada festiva comenzará a las 19.00 horas con el reparto del bollo preñao a los socios del colectivo vecinal. La nota musical de la segunda jornada festiva correrá a cargo de "Eleven" y el dúo "Roma". El día de San Roque, el 16, comenzará con un pasacalles de gaiteros a las 9.00 horas, al mediodía habrá misa y procesión con la Banda de gaitas de Castrillón. El vermú musical vendrá de la mano de "Mariachi Asturias", que precederá a la comida campestre con cordero a la estaca. Por la tarde habrá juegos tradicionales e infantiles y la música de fin de fiesta será cosa del dúo "Brass" y de nuevo, "Mariachi Asturias".