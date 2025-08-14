Parrillada en Ranón para celebrar las fiestas de San Roque
I. G.
Los vecinos de Ranón inician esta tarde las fiestas de San Roque, que se extenderán hasta el sábado. El pistoletazo de salida a las celebraciones será una parrillada a partir de las 20.00 horas. Ya con el estómago lleno comenzará la música, que correrá a cargo de dos bandas, "Los Mendezcatos" y el dúo "Cover". Mañana viernes, la jornada festiva comenzará a las 19.00 horas con el reparto del bollo preñao a los socios del colectivo vecinal. La nota musical de la segunda jornada festiva correrá a cargo de "Eleven" y el dúo "Roma". El día de San Roque, el 16, comenzará con un pasacalles de gaiteros a las 9.00 horas, al mediodía habrá misa y procesión con la Banda de gaitas de Castrillón. El vermú musical vendrá de la mano de "Mariachi Asturias", que precederá a la comida campestre con cordero a la estaca. Por la tarde habrá juegos tradicionales e infantiles y la música de fin de fiesta será cosa del dúo "Brass" y de nuevo, "Mariachi Asturias".
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Muer a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo
- Avilés restaurará uno de los lugares más 'instagrameables' de toda la ciudad: 'Recuperará su aspecto original
- Sigue la oleada de robos en pisos de Avilés: otras dos denuncias por asaltos en El Quirinal
- Dagas para dar muerte a enemigos, el cascabel de un leproso o monedas: los curiosos vestigios hallados en la muralla de Avilés