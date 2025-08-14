El Puerto de Avilés crecerá en 13,8 hectáreas, el equivalente al polígono de Las Arobias

El proyecto expansionista del Puerto de Avilés avanza con paso firme. Mientras en la margen derecha portuaria se trabaja para ganar unos 109.570 metros cuadrados, también se apuesta por el acopio de suelo en la margen izquierda, con la demolición de construcciones en desuso y la reordenación de espacios para ganar otros 28.860 m2 de nueva superficie operativa. En total se ganarán 138.430 metros cuadrados nuevos (13,8 hectáreas), aproximadamente la misma superficie que ocupa todo el polígono industrial de Las Arobias, o 22 campos de fútbol. A esto hay que sumar la decisión de la Autoridad Portuaria de adquirir suelo en el futuro ecoparque de Baterías, un suelo considerado casi portuario.

La inversión global prevista para este "crecimiento" asciende a 1.110.000 euros, en los que se incluyen la ampliación de la zona operativa del Puerto en las márgenes izquierda (reordenación el entorno del antiguo acceso al muelle de Raíces, hoy en desuso, para ganar 28.000 m2 de nuevo espacio logístico) y derecha (nueva explanada y espacios adyacentes: 35.000 m2).

El Puerto de Avilés acaba de adjudicar a Construcciones y Excavaciones Erri-Berri la demolición de la nave industrial que ocupaba la antigua Tecnomar y las edificaciones anexas, en las que se ubicaba la antigua Asturcar, así como el acondicionamiento posterior de la parcela resultante. En total, unos 2.603 metros cuadrados de superficie. El plazo de ejecución es de cuatro meses.

La empresa Erri-Berri es la que se encargó de las demoliciones en los terrenos de las antiguas baterías de coque siderúrgicas y de los inmuebles que ocultaban la muralla medieval. El presupuesto de adjudicación ascendió a 216.982,85 euros.

Además, el pasado mes de marzo finalizó la demolición de las antiguas naves de Aplacansa, que supuso ganar 5.246 metros cuadrados de superficie en el muelle de Raíces.

El pistoletazo de salida para el plan de expansión del Puerto de Avilés fue la firma del bautizado como "Convenio de El Estrellín", suscrito el 15 de febrero de 2024, con un plazo de ejecución de cuatro años, entre el Ayuntamiento de Avilés, el Ministerio de Transportes, el Principado, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Avilés, y la empresa Acciona. A esto se suma la explanada nacida de la unión de los muelles de Valliniello y de ArcelorMittal.

"En el ámbito de las infraestructuras, nos congratula el avance de las actuaciones que permitirán al Puerto de Avilés crecer para acoger nuevas actividades industriales. Me estoy refiriendo tanto a la nueva explanada (32.570 m2) de la margen derecha, como a la ampliación de superficie portuaria (77.000 m2) en el entorno de la Cantera del Estrellín, trabajos que avanzan al ritmo previsto y nos permitirán contar con ese nuevo espacio en un plazo de 3 años", explicó el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega.

Añadió que "a estas dos actuaciones para aprovechar al máximo nuestras posibilidades de crecimiento logístico se suma, con ese mismo objetivo, el traslado a la margen izquierda de servicios como la Escuela de Vela o el foso de varada de embarcaciones con grúa pórtico sobre ruedas".

El Estrellín

El convenio de El Estrellín supone obtener suelo portuario urbanizado, sin necesidad de acudir a la expropiación; la mejora de las carreteras del Principado AS-328 y AS-329 con un nuevo trazado (se cede el espacio que ocupan ahora); la mejora del entorno de la carretera AS-329 con la creación de un itinerario peatonal y un carril bici, y la ampliación y reforma de los suelos sujetos a explotación minera para su reforestación con el objetivo de que sean disfrutadas por la ciudadanía. Además, el Ayuntamiento obtendrá de Acciona la habilitación de un espacio verde para uso ciudadano con zona forestal, paseos y zona deportiva en la parcela municipal en la que se situó la antigua Ciudad Promocional, y la recuperación del entorno del velódromo de San Cristóbal.

La gran explanada que une los muelles de Valliniello y ArcelorMittal los estrenó Idesa, del Grupo Daniel Alonso, a finales del pasado mes de julio con unas enormes piezas de 190 toneladas cada una fabricadas en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) con destino a Guyana, en el mar Caribe.

Fue entonces cuando Rodríguez Vega confirmó que en el plan estratégico que está en elaboración se incluye la adquisición de suelo en el futuro ecoparque de Baterías.