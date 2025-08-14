Saint-Gobain cambia de estrategia y reorganiza la reparación del horno de Avilés

La dirección de Saint-Gobain Glass comunicó ayer al comité de empresa del centro de trabajo de Avilés que va a reorganizar los trabajos de reparación del horno float, que sufrió dos averías en apenas diez días de tal calibre como para haber parado la producción del corazón de la fábrica. Además, trasladó felicitaciones por el desarrollo de los arreglos.

Según ha sabido este periódico, lo que ha decidido la dirección de la empresa –al menos es lo que ha trasladado a los miembros del comité de empresa– es reducir los turnos de personal destinados a arreglar las averías de tres a uno. Además, la tarea de los soldadores de cerámica dejarán de lado los puntos más «tocados» por las averías –están a punto– por otras zonas del horno.

Lo que hace la empresa ahora son labores de prevención para evitar nuevos incidentes que puedan dejar temblando una planta que lleva años clamando por la construcción de un nuevo horno que comprometa de manera cierta a la multinacional con la comarca en la que está asentada desde mediados del siglo pasado.

El horno float de las averías se construyó en 2008, justo antes de la gran recesión de aquel año. En marzo de ese mismo ejercicio hubo un gran incendio en la planta y fue en septiembre cuando el nuevo horno se puso a funcionar. Los trabajadores hace años que reclaman a la multinacional un nuevo artilugio. Un grupo de trabajo ha diseñado el que precisa la empresa para sus instalaciones de La Maruca, pero aún no se ha confirmado si se ejecutará la millonaria inversión o no.

Reclamaciones

La sección sindical de Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) reclama, sin embargo, explicaciones sobre los motivos de las dos averías. Considera que las que ha ido ofreciendo hasta ahora la dirección son «vagas».

El CSI quiere saber, entre otras cosas, «¿en qué medida otras partes de la instalación, incluida la bóveda, podrían estar comprometidas en un horno que ya presenta un elevado nivel de deterioro?». También precisa que la empresa responda a si «¿existe actualmente riesgo de caída o desplome en la instalación?» o «¿qué ha sucedido exactamente, qué factores han intervenido y qué controles se están aplicando para garantizar el correcto estado de la instalación y evitar que este tipo de incidentes se repita?».

La CSI reclama también que la dirección de la fábrica certifique como segura que «la instalación en sus condiciones actuales de funcionamiento». El sindicato se pregunta si las dos averías en el horno influirán «en las decisiones de la compañía respecto al futuro del centro y la posible construcción de un nuevo horno».

«Lo más preocupante, y lo que mayor incertidumbre nos provoca a todos, es la falta de definición por parte de la compañía sobre el futuro de la planta, máxime cuando las instalaciones actuales parecen encontrarse al final de su vida útil», advierten. n