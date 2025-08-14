Sigue la oleada de robos en Avilés: asaltan tres coches a plena luz del día en El Carbayedo

Prosigue la oleada de robos en Avilés. Esta vez, en vehículos. Al menos tres coches fueron asaltados este martes a plena luz del día en el barrio de El Carbayedo. El ladrón, que ya fue detenido, había logrado llevarse gafas de sol, luces de emergencia y bisutería como botín. La Policía Nacional ya ha devuelto los artículos a sus legítimos dueños. Estos asaltos se suman a los registrados en viviendas en el barrio, al menos media docena en el último mes.

Los robos del martes tuvieron lugar en diversos puntos del barrio, entre ellos la calle Jiménez Díaz y San José Artesano, a la altura de la glorieta de la palmera. El asalto en Jiménez Díaz se registró en un vehículo aparcado a pocos metros del estanco. Fue sobre las 16.30 horas, cuando el caco, que había estado vigilando la zona unos minutos antes, logró abrir la puerta de un vehículo desde la ventanilla. Se llevó una luz de emergencia. Además, según ha podido saber este periódico, el asaltante accedió a otro coche reventando una de las lunas.

Agentes de la Policía Nacional lograron atrapar al autor de los robos, un viejo conocido de los agentes, que llevaba encima todo lo robado. "Tanto robo está generando una situación de inseguridad", asegura uno de los afectados, vecino de El Carbayedo.