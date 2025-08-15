La Alcaldesa, en la Feria: "Avilés y el Puerto crecen armoniosamente"

"Estamos en un buen momento en el sentido de que el Puerto y la ciudad están creciendo armoniosamente y resolviendo problemas estructurales de la industria, sobre todo en la margen derecha de la ría", declaró ayer por la mañana Mariví Monteserín, que es la alcaldesa de Avilés, en esta ocasión, actuó como anfitriona del Consejero de Ciencia e Industria, el socialista Borja Sánchez, en el estand dispuesto al alimón por el Consistorio y la Autoridad Portuaria en la Feria de Muestras de Asturias, en Gijón.

"La industria de hoy es muy diferente a la del pasado, es una industria puntera en materia de equipamientos en general, de renovables en particular, de grandes piezas metalmecánicas, se hace comercio exterior a todo el mundo y son un orgullo también para la ciudad", recalcó.

Monteserín también ponderó la apuesta por la innovación del concejo que preside: "Avilés es una ciudad innovadora, de hecho es la más importante ahora mismo en desarrollo de centros de investigación, innovación y desarrollo".

Entonces se dirigió al responsable regional de política industrial: "Con Borja Sánchez siempre es interesante hablar de este tema porque entre otras cosas es una consejería que nos está ayudando a impulsar la Manzana del Talento que es un poco el cierre categorial a todo nuestro ecosistema innovador", destacó.

Monteserín también habló del trabajo en común que están llevando a cabo el Ayuntamiento y el Puerto. Se refirió, en este punto, a la recuperación "del medio natural, el anterior a la gran industria". Mencionó, por ello, el "centro de interpretación de la naturaleza de Zeluán, que es el lugar de descanso de las aves migratorias. En este punto reconoció que "también se está recuperando la fauna y la flora de muchos de estos espacios que han estado tan degradados en el pasado".

Monteserín no sólo atendió al consejero de Industria. Pasaron por el estand el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García y una representante de la Cámara de Comercio de Gijón, concretamente, su vicepresidenta Teresa Fernández. "Todo esto nos ha dado oportunidad de explicar cómo está Avilés".