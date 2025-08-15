Alerta en pleno centro de Avilés: robos en pisos y marcas de silicona en puertas

El Carbayedo es un barrio "seguro". Así lo afirman los vecinos consultados por este periódico. Sin embargo, la cosa cambia cuando hacen mención a los robos con fuerza perpetrados en varios domicilios de este céntrico enclave avilesino: al menos seis asaltos a viviendas y varios robos en coches en el último mes. "No me esperaba que entraran en casas, la verdad", sostiene Mabel Robles, de recados por la calle Doctor Marañón.

A los robos en viviendas hay que sumar otro ingrediente: la aparición de hilos de silicona en puertas de algunos pisos de la ciudad. La Policía Nacional ha advertido que se trata de marcas efectuadas por los cacos para controlar si los huéspedes salen o entran de una vivienda, y han advertido sobre esta práctica, que también se ha detectado en otras localidades de la región, a diversas entidades vecinales avilesinas.

Según precisaron fuentes policiales, se han detectado esos testigos de hilo plástico en barrios de la zona centro. Y lo usan los ladrones para comprobar si la vivienda está o no habitada: si el hilo permanece intacto durante días, saben que nadie están entrando y saliendo con frecuencia. Si el hilo se rompe, desechan esa casa para robar. Fuentes policiales explican que, habitualmente, estos asaltos son cometidos por bandas itinerantes.

"Una cosa es que roben en plena calle y otra es que entren en nuestras casas", relata Manuel Martínez, preocupado porque su padre "vive solo, es mayor y no está para sustos". "La cuestión está en que son rateros, que buscan dinero o otras cosas para poder vender y conseguir dinero para droga, ese es el problema", abunda Martínez, que remarca, además, que pese a esas circunstancias "El Carbayedo es un barrio tranquilo".

Los últimos robos registrados en El Carbayedo tuvieron lugar en tres vehículos. Uno de ellos estaba aparcado en la calle Jiménez Díaz. La comerciante Andrea Rodríguez relata el episodio del robo. "(El ladrón) andaba todo el rato de un lado a otro de la calle", detalla. Posteriormente y gracias a las cámaras de seguridad del estanco de esa vía, la Policía Nacional consiguió dar con el ladrón, que había cometido otros robos similares en el céntrico barrio. "Hace tiempo entraron también en dos bares", apunta Rodríguez. A su lado, Begoña Rodríguez relaciona ese tipo de hurtos con el consumo de drogas.

Los taxistas de la parada de la calle Jiménez Díaz también corroboran "que el Carbayedo es seguro", y es más, observan que en los últimos tiempos hay más presencia policial por el barrio. "Por la noche, sobre todo, ves más patrullas de la Policía Nacional", apuntan.

Fuentes policiales entienden que la prevención del delito pasa por esas dos circunstancias, es decir, por informar a los vecinos y con la presencia de patrullas en la calle.