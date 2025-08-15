Corvera invertirá 30.000 euros en la prevención de incendios
I. G.
El Ayuntamiento de Corvera adjudicará en las próximas semanas su plan de este año para la prevención de incendios, que cuenta con una inversión que ronda los 30.000 euros. Los trabajos se enmarcan dentro del convenio de colaboración entre el Consistorio y el Principado para la realización de actividades de prevención y mantenimiento de infraestructuras rurales durante el período 2023-2026, que cuenta con una inversión total que suma 128.000 euros.
Los trabajos de creación y adecuación de fajas forestales son una actuación clave dentro del plan plurianual de defensa contra incendios forestales que se desarrollará hasta 2026. Así, las próximas labores previstas incluyen la ejecución de fajas auxiliares de pista (33,24 kilómetros), limpieza de capa de rodadura (9,73 kilómetros) y desbroce manual de senderos (3,12 kilómetros) en diferentes puntos del concejo, especialmente en zonas arboladas.
"Sabemos que para combatir un incendio son esenciales los equipos humanos y materiales pero también sabemos que la victoria es aquella que se consigue antes de que el fuego comience", apunta el alcalde, Iván Fernández.
