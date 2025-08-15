La crisis del horno de Saint-Gobain, en vías de solución, dice la empresa

"La bóveda [del horno float] se ha asentado correctamente y la evolución está siendo positiva. Hemos finalizado la soldadura cerámica y se continúa revisando el resto de quemadores". Esto lo comunicó ayer la dirección de Saint-Gobain Glass a una representación de los trabajadores de Avilés. Y añadió: "Dado que la reparación entra ya en su fase final, se retomará el ritmo normal de actividad, pasando a trabajar en un solo turno. Las medidas de seguridad seguirán siendo la prioridad".

LA NUEVA ESPAÑA lleva días informando sobre el desarrollo óptimo de los trabajos de reparación de las dos averías producidas en el horno float de La Maruca: primero, en la bóveda y, días después, en uno de los quemadores de la boca del artilugio que hace palpitar la productividad de la fábrica avilesina de la multinacional.

Adela Ureta, que es la directora general de Recursos Humanos para España, Portugal y Marruecos, y de Esther Soriano, que es directora general de Saint-Gobain Solutions, estuvieron ayer en la planta de La Maruca. Las dos ejecutivas se reunieron en el presidente del comité de empresa. "El objetivo ha sido, una vez más, transmitir el respaldo de Saint-Gobain a todo el equipo y conocer de primera mano el desarrollo de las labores de reparación", señala la misma nota oficial.

No es la primera vez que los altos cargos de la multinacional visitan las instalaciones avilesinas. El pasado 31 de julio viajó Jean-Luc Gardaz, que es el consejero delegado de Saint-Gobain en los países del Mediterráneo . Estuvo acompañado por Javier Fernández Cristóbal, el director general de la fábrica y también del presidente del comité de empresa y de los ingenieros de la DTI. El consejero delegado ponderó "por este orden" la realización de los trabajos de recuperación "primando la seguridad del personal implicado". Y, después, el estado en que se encuentra el horno verdaderamente para, al final, calcular el futuro de su producción.

El comité de empresa aprovechó la visita de Ureta y de Soriano para destacar "la excelente labor realizada por todos los intervinientes en la reparación de la bóveda del horno, coordinadores, técnicos, albañiles, personal de la línea float y contratas colaboradoras, dando valor a la cooperación entre los distintos participantes en las intervenciones, expresando su reconocimiento y felicitaciones por el esfuerzo y dedicación demostrados".

El desempeño del personal destinado a reparar las dos averías permitió ya hace siete días devolver la producción a una fábrica que depende de una infraestructura que está tocada desde hace años. Se levantó en 2008 y los técnicos dan quince años de vida útil a artilugios como el que está activo actualmente. Esta circunstancia es la que está detrás de que el horno haya vivido dos de episodios de gravedad en apenas diez días.

Desde comienzos de año, un grupo de trabajo ha planificado la construcción de un nuevo horno. La dirección de la multinacional evita manifestarse sobre cuándo activará sus planes. Las autoridades públicas han recordado los fondos que existen para su desarrollo.