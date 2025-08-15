El director de cine Julio Medem, invitado de honor del Avilés Acción
El cineasta vasco ofrecerá una clase magistral sobre dirección cinematográfica y participará en un encuentro con el público avilesino
Avilés acogerá del 4 al 11 de octubre la XXIV edición Avilés Acción y, a falta de anunciar sus finalistas, la programación del certamen de cortometrajes está llenándose de grandes protagonistas de la cinematografía patria, conformando así una propuesta ambiciosa y de calidad para este próximo otoño. El director de cine vasco Julio Medem es el segundo gran nombre que el Festival desvela para su próxima edición, tras el anuncio del Premio Homenaje para Javier Gutiérrez.
Medem, director de títulos tan emblemáticos como "Los amantes del Círculo Polar" (1998), "Lucía y el sexo" (2001) o "Vacas" (1992), película con la que se alzó con el Premio Goya al Director novel y la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al Guion original, es una de las voces más personales y reconocidas del cine español contemporáneo.
Su participación en Avilés Acción consistirá en ofrecer una clase magistral sobre dirección cinematográfica y representa un hito en la historia del festival, así como una oportunidad excepcional para acercarse a una figura clave del cine de autor europeo. En este encuentro formativo, dirigido tanto a cineastas emergentes como a espectadores interesados en comprender los entresijos del lenguaje audiovisual, Medem compartirá su experiencia, su visión poética del cine y su singular enfoque narrativo. Asimismo, el público tendrá la oportunidad de asistir en el marco del Festival a la proyección de una de las obras más icónicas del realizador. Luego habrá un encuentro con el público.
