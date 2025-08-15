Hurtan 600 metros de cable y dejan sin luz a varias calles de Villalegre

Varias calles del barrio de Villalegre estarán a oscuras durante unos días. ¿El motivo? El robo de cableado eléctrico presumiblemente para extraer cobre, un metal que ronda un precio de diez euros el kilo en el mercado negro. El Ayuntamiento de Avilés estima que han sido 600 los metros de línea sustraídos durante la madrugada del miércoles al jueves. Los técnicos municipales se han empleado a fondo para buscar una solución lo más rápida posible, sin embargo, según indicaron desde el Consistorio, "hay que esperar a que suministren el material e instalarlo para restablecer el alumbrado público".

La zona afectada por el "apagón" provocado por el robo de cable es la que se encuentra en el entorno de la iglesia del Sagrado Corazón de Villalegre. El acto vandálico ha provocado cortes de suministro a un tramo de la calle del Carmen, también a José Maribona, Ave María, Párroco José Fernández Teral y Camino de la Iglesia a Zaldua.

Según las estadísticas policiales, Asturias está a la cabeza de detenidos por robo de cobre, un total de 147 en el año 2024. Además, durante el año pasado se registraron un total de 272 sustracciones de este preciado metal, un 6 por ciento de los 4.433 robos de cableado de cobre y materiales conductores del que se tuvo conocimiento en el conjunto del país.

Desde 2019, estos robos han ido aumentando año tras año. En Asturias, un 77 por ciento entre 2019 y 2023. Según consta en el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en Asturias se registraron 152 robos en el año 2019, que pasaron a 153 al año siguiente, para luego saltar a 244 en 2021, 241 en 2022 y 270 en 2023. A nivel nacional, este tipo de delitos se incrementaron un 87 por ciento.