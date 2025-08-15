Laviana alza la voz contra los transportes especiales de la margen derecha de la ría
Los vecinos de Laviana dicen haber llegado al límite de su paciencia con los transportes especiales que circulan por la margen derecha de la ría. "No hay control (ante los constantes atascos, como el de la foto) pese a los requerimientos del Defensor del Pueblo al Principado", criticaron.
