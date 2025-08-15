Un libro de autoayuda que aspira al "bestseller" y lleva firma avilesina

Manu García Reyes ha escrito "Te encontré" y esto es así, dice, porque se ha encontrado a sí mismo. Su obra podía identificarse como un libro de autoyuda en el que anima, a través de experiencias personales, a explorar el mundo interior de cada persona. Habla de "energías", de que existen "más sentidos que los físicos", es decir, de la capacidad del ser humano de "percibir más que con el tacto o la vista". "Se suele hablar de cuestiones paranormales cuando forman parte de la normalidad", señala el autor del libro autoeditado, que aspira a vender 10.000 ejemplares en un año y conseguir un best seller. "Ese es el reto", remarca este avilesino de 42 años, que se ha marcado por objetivo "que el lector tome consciencia y se encuentre a sí mismo". "A nivel espiritual no hay culpables, ni opresores ni víctimas, ni enemigos, todos estamos en el mismo proceso", reflexiona, no sin antes remarcar que "aceptarse a uno mismo, saber cómo es cada uno, ayuda a desaparecer los miedos".

García Reyes se detiene y habla del "alma". Entiende que la "mente es solo una herramienta que modula los pensamientos en función de cómo se encuentre cada uno en cada momento". Sin embargo, el "alma", para el autor de "Te encontré" es "todo" y lo que le anima a ayudar a las personas que más lo necesitan, percibir el estado anímico de las personas sin necesidad de recurrir a las palabras y otras cuestiones que vienen motivas por esa "energía" que Manu García Reyes ha denominado "la Fuente".

El autor de "Te encontré" recalca que su relato "es una historia real", con sus vivencias a lo largo de los años, desde que era un niño que no soportaba ver a ningún igual desplazado en el patio del colegio. "Relato hechos que están fuera de lo normal y me hago preguntas como qué hay más allá, quién soy y qué soy y qué hacemos aquí. Ojalá yo me hubiese encontrado este libro en el colegio", afirma García Reyes, que donará parte de la recaudación del libro, un 10 por ciento, para ayudar a financiar las terapias de su hija Xana, que tiene parálisis cerebral.

Manu García Reyes es Integrador Social "para ayudar a las personas", diplomado en Magisterio, coach, maestro de reiki, es terapeuta de la La Nueva Terapia, ha entablado contactos con chamanes y en su vida se ha marcado muchos retos, de diversos tipos, algunos de ellos deportivos, como correr de Avilés a Covadonga.

Una vez publicado su primer libro, piensa ahora en las presentaciones y los viajes que hará para dar a conocer su experiencia personal y "ayudar a las personas, que es el motor" de su vida. El libro se puede adquirir a través del Instagram @manugarciareyes.