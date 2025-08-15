Luanco viaja 60 años en el tiempo

Paz y amor en Luanco. Con un buen disfraz y muchas ganas de pasarlo bien, miles de personas participaron ayer en el carnaval de verano de la villa marinera, una de las citas más concurridas del verano gozoniego a la que cada año se suman más participantes. Este año, la temática elegida para el Antroxu estival era el mundo "hippie". La propuesta fue seguida por muchos de los antroxeros, que lograron que Luanco ayer retrocediese 60 años en el tiempo.

Un egipcio escancia sidra para sus compañeros. / M. V.

Como en cada edición, los veraneantes se unieron a una de las noches más esperadas del año. Mercedes Fernández, veraneante habitual y fiel seguidora de este longevo festejo, lo resume con la naturalidad de quien lo vive desde siempre: "Veraneamos aquí y siempre venimos", asegura, mientras, disfrazada y muy feliz, participa junto a tres generaciones de su familia. Victoria Fernández, que comparte la tradición, añade: "Siempre que nos gusta vamos de la temática", apuntó sobre el motivo por el que este año los siete miembros de la familia optaron por vestirse como los hippies primigenios.

Una familia hippie posa en Luanco. / M. V.

Entre los puntos más concurridos de la villa, tanto en la tarde como en la noche, destacaron las inmediaciones del bar El Txoco, convertido en una improvisada pasarela de moda donde todo tipo de disfraces desfilaban ante un "photocall". Allí, aunque predominaban las vestimentas llenas de estampados psicodélicos y símbolos de la paz, no todos se dejaron llevar por la corriente. Cristina Martín apostó por un concepto muy diferente: "Vamos de guerreras", afirmó. Incluso las más pequeñas del grupo, Naia Fernández y Luna Roces, de apenas dos años, también lucieron el atuendo. "El año pasado vinimos porque nuestros amigos son de aquí y ahora también por los niños", explicó, convencida de que es una fiesta para todos los públicos, tanto familiar como para quienes buscan trasnochar.

Cinco miembros de otra familia disfrazados de hippies disfrutan del carnaval veraniego. / M. V.

Las calles se llenaron de grupos de amigos, entre ellos, el de "Las Paisanas", cuatro amigas de Luanco que, con mechones blancos en el pelo y mandiles de pueblo, revivieron con humor la tradición y uno de los disfraces más destacados en la historia carnavalesca. "Vamos de eso, de paisanas", afirmó Ana Sal, orgullosa de un disfraz que conecta con las raíces locales.

La variedad de temáticas y propuestas fue uno de los sellos de la noche. Los pueblos más primitivos navegaron hasta la villa a través de la peña "Les Xardes" y, vestidos de egipcios, inundaron la plaza de La Ribera con túnicas y tocados dorados. El Antroxu marinero también reservó espacios para los más pequeños, con juegos y actividades pensadas para que ellos tuvieran su propio carnaval. Un año más, el muelle viejo se consolidó como el escenario perfecto para las actividades infantiles, que incluyeron espectáculos, animación y música sin pausa hasta las 20.00 horas. También sin pausa estaba previsto que siguiese la noche. Eso sí, con mucha paz y amor.