El misterio de las excavadoras y la arena en la playa de Salinas

El jueves, los vecinos de Salinas vieron por sorpresa como, por la mañana, dos excavadoras movían arena a la altura de los Gauzones. Ese mismo día, fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por este periódico aseguraron que se trataban de labores de la Demarcación de Costa relacionadas al plan de conservación de las dunas de El Espartal, que tanta polémica había despertado a comienzos de este año. Desde el Ayuntamiento, a quien también consultó este diario, aseguraron no estar al corriente de los detalles de las labores, pero sí confirmaron que se trataba de trabajos hechos por Demarcación de Costas. Ayer, desde el Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende directamente Costas, se aseguró que no habían ejecutado allí ninguna actuación.

Y no solo eso. Desde el Ministerio se remarcó que cualquier actuación en el dominio público martítimo-terrestre debe contar con la correspondiente autorización previa de la Demarcación de Costas. "En este caso no existe expediente, proyecto, ni permiso alguno que ampare esta actuación", afirmaron.

"No sé qué hicieron ni quién se encargó de los trabajos. Sí puedo confirmar que tanto a principio de verano como la semana pasada se solicitó a Costas que retirasen arena de la zona de la rampa, porque se había acumulad hasta tal punto que apenas se veían las duchas", explicó ayer el concejal de Urbanismo de Castrillón, Ignacio Menéndez, que ante la negación de Costas no sabe a quién atribuir esta actuación.

Las labores de conservación de las dunas del Espartal ejecutadas el pasado invierno generaron mucha controversia en el concejo. El Ministerio empleó maquinaria pesada para redistribuir arena en alguna de las dunas, lo que fue criticado por numerosos expertos, que llevaron a tildar la maniobra de crimen medioambiental. Si bien, desde el Ministerio se defendió en todo momento que la actuación era correcta. El Ayuntamiento de Castrillón se quejó entonces de haber estado al margen del asunto y sin información directa por parte del Gobierno.