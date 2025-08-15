Organizan una cena solidaria en favor de la Asociación Contra el Cáncer

El próximo viernes 22 de agosto la sala Santa Cecilia de Galiana acogerá la I Cena solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que cuenta con el patrocinio de Oxigar. Se puede colaborar de diferentes formas: bien con "fila cero" –una contribución económica– bien asistiendo a la fiesta. El cubierto tiene un precio de 55 euros por persona e incluye además de la cena, un concierto a cargo de la Santa Cecilia Club Band y una rifa de obras de arte de artistas de la comarca: Samuel Armas, Favila, Toni Solís...

Las entradas se pueden adquirir en la sede de la Asociación Española de Amigos Contra la Droga, en el número 3 de José Cueto; la Mercería Dolo, Perfumería Dama (ambos locales en la calle de La Fruta), Floristería Leymar (calle Cuba), Óptica Balbuena (La Cámara), Santa Cecilia (Galiana), la Zapatería Vilvet (La Cámara) y en Cotton Grey, en este caso en la calle Gijón de Piedras Blancas.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) tiene entre sus objetivos alcanzar un 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030. Esta iniciativa, llamada "Todos Contra el Cáncer", busca movilizar a la sociedad para lograr este ambicioso reto a través de la prevención, detección precoz, investigación y tratamiento de la enfermedad.

El colectivo defiende asimismo la detección precoz, fundamental para mejorar la supervivencia al permitir detectar tumores en estadios más tempranos y mejorar el pronóstico. La detección precoz se realiza a través de los programas de cribado, que ahora están centrados en mama, colon y cérvix.