Organizan una cena solidaria en favor de la Asociación Contra el Cáncer
La fiesta, que incluye actuación musical y una rifa, se celebrará el día 22 en el Santa Cecilia
M. M.
El próximo viernes 22 de agosto la sala Santa Cecilia de Galiana acogerá la I Cena solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que cuenta con el patrocinio de Oxigar. Se puede colaborar de diferentes formas: bien con "fila cero" –una contribución económica– bien asistiendo a la fiesta. El cubierto tiene un precio de 55 euros por persona e incluye además de la cena, un concierto a cargo de la Santa Cecilia Club Band y una rifa de obras de arte de artistas de la comarca: Samuel Armas, Favila, Toni Solís...
Las entradas se pueden adquirir en la sede de la Asociación Española de Amigos Contra la Droga, en el número 3 de José Cueto; la Mercería Dolo, Perfumería Dama (ambos locales en la calle de La Fruta), Floristería Leymar (calle Cuba), Óptica Balbuena (La Cámara), Santa Cecilia (Galiana), la Zapatería Vilvet (La Cámara) y en Cotton Grey, en este caso en la calle Gijón de Piedras Blancas.
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) tiene entre sus objetivos alcanzar un 70% de supervivencia en cáncer para el año 2030. Esta iniciativa, llamada "Todos Contra el Cáncer", busca movilizar a la sociedad para lograr este ambicioso reto a través de la prevención, detección precoz, investigación y tratamiento de la enfermedad.
El colectivo defiende asimismo la detección precoz, fundamental para mejorar la supervivencia al permitir detectar tumores en estadios más tempranos y mejorar el pronóstico. La detección precoz se realiza a través de los programas de cribado, que ahora están centrados en mama, colon y cérvix.
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo
- Joselito, el 'magnate de los jamones', elogia el veraneo en Avilés: 'Se come bien y se puede dormir a pierna suelta
- ¿Por qué había dos excavadoras en la arena de Salinas? Este es el motivo de los trabajos que inquietan a los vecinos
- Sigue la oleada de robos en pisos de Avilés: otras dos denuncias por asaltos en El Quirinal
- Comida popular en Avilés: las empanadas y las carrilleras reúnen a los vecinos de Llaranes