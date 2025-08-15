El parque Ferrera, el oasis verde avilesino para resistir a los 35 grados

Avilés vivió este viiernes la jornada más sofocante de lo que va de verano, con temperaturas que alcanzaron los 35 grados. Aunque las playas suelen ser la primera opción para combatir el calor, hay rincones en la ciudad que se transforman en auténticos refugios naturales. Entre sus praderas verdes, la sombra de los árboles y la brisa suave, el Parque Ferrera ofreció ayer un respiro a avilesinos y visitantes.

Alexandra Pablo y José Antonio Marín, procedentes de Madrid y de visita por primera vez en Avilés, disfrutaron de la tarde sentados bajo la sombra de un árbol del Ferrera. La pareja destacó el parque como una buena opción para alejarse de la arena, a menudo incómoda, y buscar alivio en el frescor de la hierba. "Hemos decidido quedarnos aquí porque mañana nos vamos y no queríamos movernos hasta la playa. Preferimos días así a los de calor extremo de Madrid", declaró Marín .

El Parque Ferrera se convierte así en una alternativa tranquila frente a las concurridas playas en jornadas de sol intenso. También desde Madrid, aunque con lazos familiares en Asturias, Marcelino Fernández y Guadalupe Sánchez paseaban junto a su nieto Daniel y afirmaron estar satisfechos con el clima asturiano. "Vinimos en junio y estaremos hasta septiembre; aprovechamos cada día soleado al máximo", explicaba Sánchez.

Con la misma intención de refugiarse del sol, Roberto Fuentes, avilesino, y María Balbuena, natural de Cáceres, degustaban un helado. Balbuena , acostumbrada a que el termómetro marque los 40 grados en su Extremadura natal, mencionó que se encuentra "encantada con el tiempo de aquí" y definió al parque como "un refugio perfecto para pasar el día".

El pulmón de Avilés sorprende gratamente a quienes lo descubren por primera vez, ofreciendo un oasis verde en medio del asfalto. Pero no solo los turistas lo aprovechan. Carmen Alonso, avilesina de toda la vida, buscaba aire fresco sentada en un banco y abanicándose sin descanso. "Hoy ni a la sombra se aguanta el calor", decía con resignación ante una situación meteorológica inusual.

En jornadas más templadas, es habitual ver a grupos extendidos sobre toallas en el césped para tomar el sol o improvisar un picnic. Este vienres, sin embargo, el calor resultaba tan intenso que la mayoría de personas buscaron la sombra y , a falta de mar, evitaron cualquier contacto directo con los rayos del sol.

El parque también es un lugar de entretenimiento y juego para los más pequeños. Ente risas y carreras, no faltan los niños que lanzan el balón, corren entre los caminos o realizan una visita al estaque de los patos.

En días como el de este viernes, el Parque Ferrera confirma su papel como el gran pulmón de Avilés, donde el verde y la sombra se convierten en los mejores aliados contra un sol implacable.