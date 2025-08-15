Pillan con droga a un menor, de 17 años, cuando se encontraba a cargo de su hermana, de 3 años en el Festival de la Cerveza de Avilés
Un buitre desorientado que no podía volar corta el tráfico en la carretera de Avilés a Luanco
Grave caso en Avilés. La Policía Local pilló el miércoles a un menor, de 17 años, que llevaba encima una pequeña cantidad de droga, cuando se encontraba al cargo de su hermana, de 3 años en el Festival de la Cerveza. Acto seguido, los agentes municipales trataron de localizar a la madre, una labor que les llevó horas, ya que no se encontraba en la zona de La Exposición. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.
No ha sido la única intervención particular de los agentes municipales. Ayer, los agentes tuvieron que intervenir en la carretera de Avilés a Luanco porque un buitre desorientado, que no podía volar, se paró en medio de la carretera. Los agentes, con ayuda de varios vecinos, lograron meter al ave en una jaula. Posteriormente, fue recogido por la Guardería del Principado de Asturias.
Esta pasada madrugada, los agentes también detuvieron a tres menores que habían robado varias piezas de canalones. La intervención, de manera conjunta entre Policía Local y Policía Nacional, tuvo lugar a las 3.58 horas en la calle Alejandro Casona.
A las 6.10, en Los Canapés, los en la travesía, se registró un accidente con tres vehículos implicados, que tuvo su origen cuando uno de los coches frenó para ceder el paso a un camión de los Bomberos que llevaba las luces de urgencia puestas. Como consecuencia, varios de los ocupantes de los vehículos resultaron heridos leves.
