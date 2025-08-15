El plan de verano para el Hospital San Agustín de Avilés: cierre de camas, bajada de actividad y obras de mejora

El verano también se deja notar en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA), donde la actividad asistencial experimenta un descenso habitual en estas fechas, aunque con menos impacto que en años anteriores, especialmente en el ámbito quirúrgico. Actualmente, el centro sanitario avilesino mantiene una ocupación del 74%, lo que significa que hay camas libres en distintas unidades de hospitalización. Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, de las 313 camas disponibles, 234 estaban ocupadas anteayer.

Como es habitual en este periodo, el centro mantiene inhabilitadas entre seis y ocho camas por unidad (con un total de 32 a 34 camas cada una), quedando operativas unas 26 por servicio. No todas están ocupadas. Además, se ha planificado el traslado de pacientes de la quinta planta centro (Cirugía general) a la sexta, normalmente cerrada, para acometer obras de mejora. En concreto, se aprovechará el parón estival para pintar y acondicionar la planta, incluyendo la instalación de un baño adaptado para pacientes ostomizados.

A nivel quirúrgico, el impacto del verano es menor que en años anteriores, según fuentes consultadas. El hospital de día quirúrgico se mantiene abierto y continúan realizándose cirugías menores o biopsias, por ejemplo. Sí se ha cerrado el de corta estancia. Aunque la actividad en quirófano es algo más reducida debido a la menor demanda, se sigue operando también todos los días. Algunas especialidades como Traumatología, Urología y Cirugía mantienen su actividad habitual.

Se da el caso de que estos servicios están entre los que registran mayor demanda. A finales de junio, Traumatología tenía 826 pacientes pendientes de pasar por el quirófano, Urología 227, Cirugía General 439 y Oftalomología 774, según datos recogidos en Astursalud.

Entonces había 2.782 enfermos que esperaban por una intervención quirúrgica –incluyendo en la suma pacientes transitoriamente no programables y quienes estaban en espera tras rechazar un centro alternativo–. El tiempo de espera media era de 69 días.

La disminución de la actividad asistencial en estos meses de verano no es un caso aislado del San Agustín, sino que suele ser habitual en todos los complejos asistenciales del país. Con el comienzo del curso escolar y el fin del grueso de los periodos de vacaciones, la actividad suele volver a la normalidad. Entonces aumenta también la demanda asistencial con más cuadros víricos y enfermedades, sobre todo respiratorias, que son la antesala de la gripe.

La gerencia del Hospital Universitario San Agustín ha inyectado casi 36.000 euros, según consta en la Plataforma de contratación del sector público, a obras de acondicionamiento en la planta quinta centro de hospitalización, donde habitualmente ingresan pacientes que dependen del servicio de Cirugía general. Los pacientes ingresados en este espacio, actualmente una veintena, serán trasladados a la sexta planta, una unidad habitualmente cerrada y acondicionada para hacer frente a posibles emergencias. En concreto se han contratado trabajos de albañilería, instalación eléctrica, fontanería, instalación de contraventanas y pintura. La intención es habilitar también un baño para pacientes ostomizados con el objetivo de facilitar el vaciado, enjuagado y cambio de la bolsa de forma higiénica y más cómoda. Este nuevo aseo se suma a dos ya existentes en el San Agustín –que en octubre de 2024 implantó una guía dedicada a estos enfermos– y ubicados en la segunda planta de consultas externas y en el servicio de Radiodiagnóstico.