El PSOE de Castrillón, contra el PP: "Deslegitima a la oposición"

El PSOE de Castrillón arremetió ayer contra el PP tras la reunión de los consejos rectores de los Patronatos de Cultura y Deportes. "El gobierno deslegitima a la oposición", criticó el portavoz municipal socialista, Iván López. El concejal del PSOE detalló que el PP "esgrimió como argumento técnico la no legitimación de la portavoz de IU, Yasmina Triguero, para hacer una reclamación". "Nos preocupa la falta de seguridad jurídica y el precedente de negar a concejales la fiscalización de la gestión", señaló López. A juicio de los socialistas, el PP no emitió juicio alguno sobre si en un presupuesto prorrogado se puede o no conceder subvenciones nominativas y más después de haber informes contradictorios, uno del Principado y otro municipal. "Lejos de aclarar esa discrepancia, el PP deslegitima a quienes ejercemos la representación de la ciudadanía", prosiguió López, que criticó además al PP por "reducir 15.000 euros en 2025 y otros 15.000 en 2006 en las subvenciones a los clubes deportivos del municipio para organizar actividades". "Es un ataque más al tejido asociativo de Castrillón, fruto de la nefasta gestión del PP en el gobierno", concluyó.